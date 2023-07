Quando iniziare a fare la squadra per il Fantacalcio 2023-2024? La scelta dell’asta: giocare con i dubbi di mercato o aspettare settembre?

Il numero trentadue, oggi martedì 18 luglio, ha un significato importantissimo, specialmente per gli appassionati di calcio. Manca poco più di un mese infatti, all’inizio della Serie A 2023/2024. Ancora un po’ di attesa, resa ancora più estenuante dal caldo estivo, e poi sarà fischio d’inizio. Il 19 agosto si scenderà in campo nuovamente, dopo la pausa estiva e successivamente la fase di preparazione, con i ritiri e le amichevoli (che si stanno svolgendo in questi giorni).

E con l’avvio della nuova massima serie tornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: si tratta del Fantacalcio. Cresce dunque sempre di più l’ansia tra i milioni di fantallenatori: cresce soprattutto la preoccupazione. Bisogna infatti iniziare a pensare al fantacalcio che verrà e ai giocatori da acquistare. E in tal senso potrebbe sorgere spontanee diverse domande: quando conviene programmare l’asta? Prima dell’inizio del campionato o a fine mercato? Partiamo dalla prima ipotesi.

Programmare l’asta in cui si andranno a formare le squadre di ogni singolo fantallenatore prima dell’inizio della Serie A, ha i suoi pro e i suoi contro. Partiamo dai difetti: farla prima del 19 agosto significa rischiare. Il calciomercato non è infatti terminato e i giocatori in forse, piuttosto che i giocatori accerchiati da voci di mercato, potrebbero partire e dunque lasciarvi slot sguarniti. Un rischio insomma che si può calcolare ma fino a un certo punto. Sarebbe poi infatti necessario, in questo caso, organizzare una seconda asta a inizio settembre e a mercato definitivamente chiuso. Il pregio? Quello di poter acquistare giocatori magari a basso prezzo, prima di un’eventuale esplosione (che farebbe lievitare il valore) nelle prime giornate. Insomma si potrebbero risparmiare molti ma molti crediti.

Organizzare l’asta dopo la fine del calciomercato, ha anche i suoi pro e i suoi contro. Pro? I listoni di calciatori sono definiti e il calciomercato è chiuso. Contro? I prezzi potrebbero schizzare alle stelle dopo le prime giornate. Appare dunque evidente che entrambe le alternative hanno lati positivi e lati negativi: resta ai fantallenatori scegliere la modalità preferita.

Foto: LaPresse