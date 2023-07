Quando inizia la Serie A e quando ci saranno le soste? Calendario intasato, le possibili date

Manca sempre meno e il massimo campionato italiano di calcio tornerà finalmente in campo. L’estate è nel vivo e la distanza che ci divide dal primo fischio di inizio di un match si riduce sempre di più. Quando tornerà in campo la Serie A? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla edizione 2023-2024, che scatterà con il Napoli campione d’Italia e con Genoa, Frosinone e Cagliari come neo-promosse dalla Serie B.

Iniziamo con il dire che siamo ai nastri di partenza dell’edizione numero 122 del campionato italiano di calcio e, rispetto al 2022-2023, prenderà il via con una settimana di ritardo. Si inizierà a fare sul serio a partire dal fine settimana del 20 agosto. Ovviamente il programma del weekend inaugurale vedrà la presenza di numerosi anticipi e posticipi, con la prima partita che potrebbe prendere scena già il 18 o 19 agosto.

Dall’inizio, passiamo alla fine. Quando andrà a concludersi la prossima annata? La fine del campionato 2023-2024 avverrà in leggero anticipo rispetto all’ultima edizione (che si è conclusa nel weekend del 4 giugno). La giornata che farà calare il sipario sulla prossima Serie A si giocherà nel weekend del 26 maggio.

Come ogni anno vivremo diverse soste per dare spazio agli impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Le date nelle quali si fermerà la Serie A saranno le seguenti: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo (in concomitanza con gli spareggi per la manifestazione continentale).

Anche per la stagione 2023-2024 non vedremo il campionato in campo a Natale. Rispetto agli ultimi anni, però, vi si giocherà attorno alle festività. La Serie A, infatti, sarà in campo il 23 e il 30 dicembre, e poi anche il 6 gennaio, per il classico appuntamento dell’Epifania, anche se per questo turno non vedremo impegnate le quattro squadre che andranno a giocarsi la Finale Four di Supercoppa Italia in Arabia Saudita (Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina).

Foto: LaPresse