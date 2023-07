Quando gioca l’Italia le prossime partite? Bisogna aspettare la fine dell’estate, volata per gli Europei 2024

Dopo il terzo posto conquistato nella Final Four di Nations League, l’Italia tornerà in campo solo a settembre.

La Nazionale Maggiore ha chiuso questa prima parte di 2023 battendo 3-2 l’Olanda nella finale per il 3° posto della Nations League dopo aver perso la semifinale contro la Spagna.

La squadra del ct Roberto Mancini è ora chiamata a risalire la classifica nel Gruppo C per le qualificazioni ai prossimi Europei che si svolgeranno in Germania nel 2024.

Al momento l’Italia è terza in classifica con 3 punti, frutto del ko contro l’Inghilterra e della vittoria a Malta.

Gli Azzurri hanno davanti a sé l’Ucraina a quota 6 (con una gara in più) e l’Inghilterra, a punteggio pieno dopo 4 match. A pari punti con la Nazionale italiana la Macedonia del Nord che però ha disputato tre partite.

Per questo saranno decisive le prossime sfide in calendario a settembre.

Sabato 9, gli Azzurri, saranno di scena in casa della Macedonia del Nord in una gara che si disputerà alla National Arena Todor Proeski di Skopje.

Martedì 12, invece, l’Italia ospiterà l’Ucraina al Meazza di Milano.

All’Italia basterà in ogni caso arrivare secondi per qualificarsi alla fase finale del torneo continentale.

