Quando gioca la Juventus la prossima amichevole? C’è un big match tutto italiano dopo la cancellazione col Barcellona

Ci troviamo nel pieno dell’estate e soprattutto nel pieno dei ritiri pre-stagionali delle squadre di Serie A (e non solo). Manca meno di un mese all’inizio della massima serie e tutte venti le formazioni si stanno preparando per dare il loro meglio sin dalle battute iniziali. Tra queste società spicca anche il nome della Juventus di Massimiliano Allegri che, oltre agli allenamenti, svolgerà delle amichevoli di lusso da qui agli inizi di agosto.

Ricordiamo che la Vecchia Signora, dopo essersi riunita alla Continassa lo scorso dieci luglio, ha cominciato a preparare la stagione 2023/2024. Dapprima i test fisici e gli allenamenti poi, appena due giorni fa, la partenza per gli Stati Uniti dove la squadra continuerà a lavorare e, inoltre, prenderà parte al Soccer Champions Tour. Il torneo amichevole prevede delle sfide di lusso anche se, la prima, la Juventus non ha più potuto giocarla.

AMICHEVOLI JUVENTUS: NIENTE BARCELLONA. SI ATTENDE UN “DERBY” ITALIANO

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La partita in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara in California contro il Barcellona di Xavi, è stata infatti cancellata. Il motivo? Un virus che ha colpito tantissimi giocatori spagnoli. La stessa società blaugrana lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale: “Il Barcellona informa che la partita contro la Juventus è stata annullata. Una parte significativa della nostra rosa ha una gastroenterite virale”.

Adesso alla Juventus non resta che attendere la prossima amichevole. Allegri e i suoi scenderanno in campo fra appena cinque giorni all’interno del Dignity Health Sports Park di Carson. Venerdì 28 luglio alle ore 4.30, ci sarà dunque un derby tutto italiano tra la Juve e il Milan di Stefano Pioli. Una gara interessantissima che regalerà certamente tantissime emozioni. Ora non resta che attendere.

Foto: LaPresse