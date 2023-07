Juventus-Barcellona domani, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

La Juventus si prepara per la prima uscita della sua stagione. Il precampionato dei bianconeri, com’è ben noto, si è trasferito dalla Continassa alla Stati Uniti per la consueta tournée al di là dell’Oceano Atlantico. Saranno tre gli impegni per la formazione allenata da mister Massimiliano Allegri che, questa notte, farà il suo esordio.

Alle ore 04.30 italiane (le ore 19.30 locali) sarà impegnata in una interessantissima amichevole contro il Barcellona di Xavi. Il match si giocherà al Levi’s Stadium di Santa Clara, vicino a San Francisco, in California. Vedremo, quindi, la prima uscita ufficiale dei bianconeri in vista della nuova annata, con il tecnico che proverà a dare minuti ai suoi giocatori, ruotandone il più possibile.

La Juventus, reduce da una stagione quanto mai complicata, cercherà di gettare solide basi sin da subito, per vivere un campionato di alto livello che possa permettere ai bianconeri di tornare a lottare per lo Scudetto. Ci saranno tutti i giocatori a disposizione, tranne Kean che è alle prese con un infortunio muscolare. I fuori rosa, invece, sono rimasti direttamente a Torino.

L’amichevole tra Juventus e Barcellona sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming da DAZN.

CALENDARIO JUVENTUS-BARCELLONA OGGI

Domenica 23 luglio

Ore 04.30 italiane – Juventus-Barcellona

PROGRAMMA JUVENTUS-BARCELLONA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

