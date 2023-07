Prime giornate di Serie A con il calciomercato ancora aperto: ormai non è una novità, ma possono cambiare i valori in corsa

Anche la Serie A 2023-2024 non si discosterà dalle edizioni precedenti da un punto di vista: le prime giornate della nuova stagione si disputeranno con la sessione estiva del calciomercato ancora aperta. Una situazione che si può sempre leggere in maniere differenti. C’è chi la approva, chi non la ritiene giusta, ma ormai il trend è stato preso.

Per quanto tempo il mercato estivo sarà aperto in vista del nuovo campionato? Facciamo due rapidi conti. La Serie A scatterà nel weekend del 19-20 agosto (precisamente con gli anticipi Frosinone-Napoli e Empoli-Hellas Verona delle ore 18.30) mentre il calciomercato si concluderà il primo settembre. Per cui, è presto detto: saranno due i turni nei quali le squadre scenderanno in campo mentre trasferimenti e offerte impazzeranno.

Le ultime due settimane del calciomercato estivo, storicamente, sono quelle in cui può davvero succedere di tutto. Da un lato le squadre possono approfittare di questa opportunità in caso di infortuni gravi per andare a rimediare prima che sia troppo tardi. Ma, dall’altro lato, spesso vengono messi in mostra giocatori che non rientrano nel progetto al solo scopo di trovare un acquirente last minute.

Qualche stagione or sono l’Italia provò a chiudere la finestra estiva in concomitanza della prima giornata di campionato (mossa apprezzata da molti tifosi, sfiniti dalle infinite settimane di voci di mercato) ma le squadre andarono subito sul piede di guerra e questa novità venne presto accantonata. Una mossa per rendere tutto più equo e lineare? Senza dubbio. Ma, come ben sappiamo, mettere d’accordo anche le società di Serie A è del tutto impossibile su questo argomento.

