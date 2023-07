Perché l’approccio difensivo può essere vincente al Fantacalcio? Il bonus previsto e perché può essere meglio di un gol segnato

Ci avviciniamo ad ampi passi alla nuova stagione per quanto riguarda la Serie A. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio prenderà il via nel weekend del 19-20 agosto e, come tradizione, di pari passo scatterà anche il FantaCalcio. Come sempre attesissimo e ricco di sfaccettature, con l’asta iniziale che potrebbe già decidere molto dell’intera stagione.

Ognuno ha la sua filosofia. Squadra equilibrata, una spesa esorbitante e tante scommesse, oppure si punta su attaccanti o centrocampisti. I bonus, ovviamente, fanno la differenza. Ma, non va assolutamente sottovalutata, potrebbe essere importante un’altra filosofia. Ovvero pensare al reparto difensivo come ago della bilancia.

A questo punto entra prepotentemente in auge il modificatore di difesa. Di cosa si tratta nello specifico? Parliamo di un bonus che è stato creato proprio per dare maggiore valore alla difesa. Avere buoni elementi nel pacchetto arretrato potrebbe pagare importanti dividendi. Andiamo a vedere lo scenario in maniera più chiara.

Per sfruttare il modificatore si devono schierare almeno 4 difensori e si va a sommare i voti del portiere insieme ai 3 migliori difensori, il tutto diviso per quattro. Nel caso del 5-3-2, si prende il voto del portiere, si somma con i voti dei 3 migliori difensori e si divide ugualmente per quattro. Avere in rosa difensori che spesso prendono la sufficienza, può essere un vantaggio molto grande. Vi abbiamo convinto? Meglio l’attacco o la difesa? Meglio pensarci attentamente prima di sedersi e dare il via all’asta iniziale!

Foto: LaPresse