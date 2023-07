Perché Jannik Sinner non sta guadagnando posizioni in classifica a Wimbledon: cosa deve fare e chi può superare

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2023: l’azzurro ha incamerato altri 180 punti per il ranking ATP, per totali 360 dall’inizio della manifestazione. Lunedì 17 luglio l’italiano scarterà i 90 punti di Sofia 2022.

Al momento, dunque, Sinner guadagna 270 punti netti: lunedì 3 luglio era 8° a quota 3345, ora è salito a 3615, restando comunque sempre in ottava posizione, dato che i tennisti più vicini, tra quelli che lo precedono, sono tutti ancora in corsa a Wimbledon.

Il tennista italiano, che comunque potrebbe ancora essere scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz nel caso in cui quest’ultimo dovesse vincere il torneo, dovrà vincere il torneo per poter migliorare la propria posizione di classifica lunedì 17 luglio.

Vincendo il torneo Jannik Sinner si porterebbe a quota 5255, superando certamente il norvegese Casper Ruud ed il russo Andrey Rublev, poi potrebbe fare lo stesso col greco Stefanos Tsitsipas, a patto che non arrivi in semifinale, e col danese Holger Rune, a patto che non arrivi in finale.

RANKING ATP JANNIK SINNER 17 LUGLIO

Ranking lunedì 3 luglio: 3345, 8° posto.

Punti da incamerare lunedì 17 luglio: quelli di Wimbledon 2023 (360 fino a questo momento).

Punti da scartare lunedì 17 luglio: 90 (Sofia 2022, che diventa il 20° risultato di Sinner).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 3615 punti, 8° posto virtuale (Potrebbe superarlo Hurkacz).

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3975 punti, 8° posto virtuale (Potrebbe superarlo Hurkacz).

Ranking dopo il passaggio in finale: 4455 punti, 8° posto certo.

Ranking dopo la vittoria in finale: 5255 punti, 4° posto virtuale (Potrebbero superarlo Tsitsipas, a patto che arrivi in semifinale, e Rune, a patto che arrivi in finale. Sinner scavalcherebbe certamente Ruud e Rublev).

Foto: LaPresse