Classifica ATP Race, Jannik Sinner mette altro margine su chi insegue verso le Finals di Torino. Top5 possibile

Jannik Sinner ha sconfitto Daniel Galan in tre set e si è così qualificato ai quarti di finale di Wimbledon 2023. Il tennista italiano si è reso protagonista di una buona prova sull’erba britannica, dove il terzo Slam della stagione è ormai entrato nel vivo. L’altoatesino ha saputo imporsi al tie-break nel primo set, nella seconda frazione ha recuperato un pericoloso break di svantaggio e poi ha dominato in maniera perentoria il terzo parziale.

Il risultato odierno ha permesso a Jannik Sinner di accumulare altri punti per la ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso e che qualifica i migliori otto giocatori alle ATP Finals, il torneo di fine anno in programma sul cemento indoor di Torino. L’altoatesino si è infatti issato a quota 2.815 e ha ulteriormente ampliato il margine di vantaggio nei confronti del norvegese Casper Ruud (2.250), dello statunitense Taylor Fritz (2.085) del russo Karen Khachanov (1.900), del britannico Cameron Norrie (1.750), dello statunitense Tommy Paul (1.745) e del tedesco Alexander Zverev (1.720), tra l’altro tutti già ampiamente eliminati a Wimbledon.

Il 21enne potrebbe ulteriormente allungare in caso di qualificazione alle semifinali, visto che si isserebbe a quota 3.175 punti e potrebbe anche superare il russo Andrey Rublev (quinto con 2.965) e il danese Holger Rune (sesto con 2.845), attesi rispettivamente dal quarto contro il vincente di Djokovic-Hurkacaz e dall’ottavo contro Dimitrov. Gli eccellenti risultati che Jannik Sinner sta ottenendo nel terzo Slam della stagione stanno mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle ATP Finals, a cui sarebbe ammesso per la prima volta in carriera di diritto, dopo che due anni fa sostituì in corsa l’infortunato Matteo Berrettini.

Foto: Lapresse