VIDEO Sinner-Galan 3-0, highlights e sintesi: l’azzurro non incanta, ma vince e approda ai quarti di Wimbledon

Contava vincere. Il concetto è quello emerso quest’oggi sul campo 1 di Wimbledon. Jannik Sinner era impegnato negli ottavi di finale dello Slam di Londra: sull’erba di Church Road l’avversario era il colombiano Daniel Elahi Galan. Non è stata la miglior versione dal punto di vista squisitamente tecnico di Sinner, ma alla fine con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 6-3 l’altoatesino si è imposto.

Un po’ contratto il nostro portacolori. La tensione si è fatta sentire e le sensazioni in campo non erano buonissime. Tuttavia, Jannik ha avuto il pregio di rimanere molto concentrato e di fare quanto necessario per conquistare il successo al cospetto di un buon Galan.

Il momento migliore del giocatore italiano è stato il terzo set quando il classe 2001 del Bel Paese ha po’ lasciato andare il braccio e si sono viste alcune delle sue accelerazioni. Sarà necessario fare questo step in vista dei quarti di finale per continuare nel percorso.

Di seguito il video degli highlights:

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-GALAN WIMBLEDON 2023

Foto: LaPresse