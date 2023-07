Perché è stato penalizzato Hamilton nella Sprint Race a Spa: un vantaggio per la Ferrari

Una Sprint Race decisamente palpitante quella di Spa-Francorchamps, in Belgio, sede del weekend del Mondiale 2023 di F1. Sul celebre tracciato delle Ardenne, la pioggia ci ha messo lo zampino e per questo il via del tutto è stato ritardato per consentire ai piloti di girare in condizioni di maggior sicurezza.

La gara è iniziata con partenza lanciata, poco dopo l’entrata ai box della Safety Car. Primi giri quindi di grandi battaglie, con la S.C. rientrata nuovamente in gioco per l’uscita di pista dello spagnolo Fernando Alonso. In tutto questo, Lewis Hamilton e Sergio Perez sono stati in lizza per le posizioni da podio e nel sesto giro Lewis ha cercato di infilare Checo nel settore più guidato di Spa.

L’anteriore sinistra della W14 ha colpito la fiancata destra della monoposto di Perez, provocando un squarcio che ha costretto al ritiro il messicano della Red Bull. Per questo, sono stati comminati 5″ di penalità al britannico che, pur concludendo in quarta posizione, si è visto portare via il piazzamento, scaldando in settima piazza.

Di ciò hanno approfittato le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, che hanno ottenuto il quarto e quinto posto, rispettivamente 5 e 4 punti, nella Sprint Race vinta dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti a Oscar Piastri (McLaren) e a uno straordinario Pierre Gasly (Alpine).

VIDEO EPISODIO HAMILTON-PEREZ

Lewis Hamilton’ın, Sergio Perez ile mücadelesi sonrası 5 saniye cezası aldığı pozisyon ❓Sizce ceza doğru mu? pic.twitter.com/ZmDqr8QuC8 — NF Formula (@NFFormula) July 29, 2023

Foto: LaPresse