Pattinaggio artistico a rotelle, Campionati Italiani 2023: una grande Giada Luppi trionfa nella gara femminile

Si sono conclusi con un vero e proprio tripudio i Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico a rotelle delle specialità singolo e coppie, rassegna andata in scena in questi giorni a Ponte Di Legno, nel cuore della Val Camonica. Nella gara individuale femminile infatti Giada Luppi ha conquistato per la prima volta nella massima categoria il titolo tricolore, stregando pubblico e giuria con una performance sentita e dall’altissimo contenuto emozionale.

In una prova in linea generale costellata da una grande tensione l’allieva di Raffaello Melossi, già al comando dopo lo short, si è resa artefice di un programma libero (coreografato da lei stessa così come il corto) eseguito senza alcuna sbavatura di rilievo. Sulle musiche espressive del Maestro Ezio Bosso l’azzurra è stata bravissima a donare tutta se stessa, entrando in una sorta di trance emotiva talmente tanto impattante da creare empatia con gli spettatori.

La performance della pattinatrice comincia con un buon doppio axel, ornato da una difficile entrata, per poi proseguire con la combinazione triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow, atterrata in modo ottimale. Dopo un secondo doppio axel, stavolta agganciato al doppio toeloop, la bolognese ha passato in rassegna la prima trottola combinata, impreziosita da due cambi sul tacco sfociando poi in rovesciata e in posizione upright. A seguito del doppio loop Luppi ha poi proposto e la proficua catena triplo salchow/doppio toeloop, terminando la prestazione con un’altra trottola combinata, con la sequenza di passi (livello 2) e con la rovesciata singola.

Ottenendo il miglior riscontro sul secondo punteggio dunque la Neo Campionessa d’Italia ha guadagnato 114.09 (72.70, 41.39) per 173.37, distaccando con ampio margine le dirette avversarie. Applausi a scena aperta anche per Micol Zangoli che, dopo la sesta posizione dettata da uno short problematico, si è letteralmente superata sfoggiando una grande crescita tecnica e artistica, raccogliendo punti preziosi con difficoltà come il triplo toelooop e il triplo salchow (ruotato anche in catena con il doppio toeloop) oltre che con due doppi axel e tre trottole ben eseguite, fattori che hanno spinto il suo punteggio a quota 101.83 (61.22, 40.61) per 157.28.

Risalita anche per la Campionessa del Mondo in carica Rebecca Tarlazzi, quinta nello short e terza nella classifica finale con 97.90 (59.90, 38.00) per 153.37 dopo un libero viziato da alcune imprecisioni ma portato avanti anche da alcuni buoni elementi, tra cui spicca senza dubbio la perfetta combo triplo toeloop/doppio toeloop e il doppio axel collocati in zona bonus. Un risultato comunque positivo per la fuoriclasse di Granarolo, tornata in attività da poche settimane. Le attenzioni adesso per lei saranno tutte proiettate sui prossimi impegni internazionali, dove potrà ritrovare ancora più ritmo gara e confidenza con i programmi.

La classifica si è dunque ridimensionata rispetto al segmento più breve. Al quarto posto si è accomodata infatti Chiara Barozzini, atleta dotata di grande capacità tecnica, conquistando il punteggio di 84.63 (49.24, 35.39) per 141.66 precedendo una Sofia Paronetto anche lei in evidente crescita, abile a centrare una preziosa quinta piazza con 87.83 (48.42, 39.41) per 139.21, recuperando dunque due caselle rispetto allo short. Da segnalare poi Sara Franceschini, seconda nel corto e sesta nel totale con 79.51 (45.93, 33.58) per 138.41, Corinna Soro Bonati, settima con (51.76, 28.99) per 137.09 e Micol Mills, ottava con 82.89 (43.48, 39.41) Per 131.80.

Le gare a Ponte Di Legno proseguiranno con i Campionati Italiani dedicati alla disciplina inline.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)