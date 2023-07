Wimbledon 2023: Ruud e Fritz eliminati. Interrotto Murray-Tsitsipas. Berrettini vince il derby, Musetti sfiderà Hurkacz

Si sono finalmente chiusi tutti i match di primo turno del tabellone maschile. Una giornata con tantissimi match a Wimbledon, anche se alcuni sono stati interrotto per oscurità e limite di tempo. Quest’ultimo è il caso della sfida più attesa di oggi, quella tra Andy Murray e Stefanos Tsitsipas, che ha visto lo stop al termine del terzo set, con il britannico in vantaggio per due set a uno (6-7 7-6 6-4). Fermato anche il match di Daniil Medvedev, con il russo che era avanti due set set a zero (6-3 6-3) contro il francese Adrian Mannarino prima dello stop sul 4-4 nella terza frazione.

Terminate le sfide di primo turno e quindi dopo tre giorni si è concluso il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Alla fine a spuntarla è il romano che riesce a chiudere in quattro set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 6-3. Adesso Berrettini affronterà l’australiano Alex De Minaur, anche lui costretto a terminare il suo incontro oggi contro il belga Kimmer Coppejans, battuto in rimonta per 6-7 6-3 6-3 7-6.

Purtroppo non è riuscita la rimonta a Matteo Arnaldi, che paga sicuramente i problemi fisici avuti sul finire del terzo set nella giornata di ieri. Il nativo di Sanremo era costretto a recuperare un break allo spagnolo Roberto Carballes Baena, che ha difeso il suo vantaggio, chiudendo 6-7 6-3 6-4 6-4. Niente da fare anche per Marco Cecchinato, che aveva illuso nel primo set contro Nicolas Jarry, prima di subire 6-2 6-4 6-1 dal cileno negli altri tre set.

Restando sempre in casa Italia, Lorenzo Musetti si qualifica per la prima volta in carriera al terzo turno di Wimbledon dopo una comodissima vittoria contro lo spagnolo Jaume Munar per 6-4 6-3 6-1. Il toscano ora sarà chiamato ad un test molto significativo sui suoi miglioramenti sull’erba, visto che se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, che ha battuto anche lui in tre set il britannico Jain Choinski per 6-4 6-4 7-6.

Nella parte di tabellone di Jannik Sinner salta la testa di serie più alta. Si tratta di Taylor Fritz, che era il probabile avversario dell’altoatesino negli ottavi. L’americano, invece, si è fatto incredibilmente rimontare due set di vantaggio dallo svedese Mikael Ymer, che si è imposto al quinto dopo neanche tre ore con il punteggio di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-2. Sinner, intanto, conosce il suo avversario del terzo turno ed è il francese Quentin Halys, che ha superato l’australiano Aleksandar Vukic per 6-3 6-1 6-4.

Si interrompe al secondo turno il cammino di Casper Ruud. Il norvegese, testa di serie numero quattro, conferma il pochissimo feeling con l’erba di Wimbledon e crolla al quinto set contro il britannico Liam Broady, che rimonta e vince per 6-4 3-6 4-6 6-3 6-0. Una zona di tabellone nel quale può venire fuori Denis Shapovalov. Il canadese ha superato il francese Gregoire Barrere per 6-3 6-4 7-6.

Il derby russo tra Andrey Rublev ed Aslan Karatsev viene vinto dal primo in rimonta per 6-7 6-3 6-4 7-5. Accedono al terzo turno anche Alexander Bublik e Frances Tiafoe. Il kazako continua nel suo ottimo periodo di forma, battendo l’americano J.J Wolf per 6-3 7-6 6-0; mentre lo statunitense ha superato lo svizzero Dominic Stricker con il punteggio di 7-6 6-4 6-2.

RISULTATI TABELLONE MASCHILE WIMBLEDON 2023

Primo turno

Davidovich Fokina (Esp) b. Fils (Fra) 7-6 6-1 6-2

Van de Zandschulp (Ned) b. Zhang (Chn) 2-6 7-6 7-6 3-6 6-2

Carballes Baena (Spa) b. Arnaldi (Ita) 6-7 6-3 6-4 6-4

Watanuki (Jpn) b. Huesler (Sui) 6-7 5-7 7-6 7-6 6-3

Zverev (Ger) b. Brouwer (Ned) 6-4 7-6 7-6

O’Connell (Aus) b. Medjedovic (Srb) 7-5 6-4 4-6 6-4

De Minaur (Aus) b. Coppejans (Bel) 6-7 6-3 6-3 7-6

Kubler (Aus) b. Humbert (Fra) 6-4 4-6 6-2 3-6 6-3

Jarry (Cil) b. Cecchinato (Ita) 4-6 6-2 6-4 6-1

Berrettini (Ita) b. Sonego (Ita) 6-7 6-3 7-6 6-3

Secondo turno

Hurkacz (Pol) b. Choinski (Gbr) 6-4 6-4 7-6

Wawrinka (Sui) b Etcheverry (Arg) 6-3 4-6 6-4 6-2

Musetti (Ita) b. Munar (Esp) 6-4 6-3 6-1

Halys (Fra) b. Vukic (Aus) 6-3 6-1 6-4

Bublik (Kaz) b. Wolf (Usa) 6-3 7-6 6-0

Marterer (Ger) b. Mmoh (Usa) 7-5 7-6 6-4

Shapovalov (Can) b. Barrere (Fra) 6-3 6-4 7-6

Rublev (Rus) b. Karatsev (Rus) 6-7 6-3 6-4 7-5

Broady (Gbr) b. Ruud (Nor) 6-4 3-6 4-6 6-3 6-0

Galan (Col) b. Otte (Ger) 6-3 3-6 6-3 7-6

Lehecka (Cze) b. Cerundolo (Arg) 6-2 6-2 6-2

Safiullin (Rus) b. Moutet (Fra) 7-5 6-3 7-6

Paul (Usa) b. Raonic (Can) 6-4 7-6 6-7 6-4

Goffin (Bel) b. Barrios Vera (Cil) 7-6 5-7 6-2 6-0

Tiafoe (Usa) b. Stricker (Sui) 7-6 6-4 6-2

M.Ymer (Swe) b. Fritz (Usa) 3-6 2-6 6-3 6-4 6-2

Pella (Arg) b. Mayot (Fra) 2-6 6-3 7-6 7-5

Djere (Srb) b. Shelton (Usa) 3-6 6-3 7-6 6-3

Dimitrov (Bul) b. Ivashka (Blr) 6-3 6-4 6-4

Giron (Usa) – Fucsovics (Hun) 6-7 3-6 6-4 interrotta

Medvedev (Rus) – Mannarino 6-3 6-3 4-4 interrotta

Murray (Gbr) – Tsitsipas (Gre) 6-7 7-6 6-4 interrotta

FOTO: LaPresse