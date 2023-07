Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani 2023: Testoni e Masiero in testa dopo la style della Solo Dance

Partono subito a bomba i Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico a rotelle interamente dedicati alle specialità della danza e della solo dance, rassegna in programma questa settimana a Piancavallo (Pordenone). Nel primo giorni di competizioni si è disputata infatti la style individuale senior, segmento che come al solito si è rivelato tendenzialmente ricco di colpi di scena e cambiamenti gerarchici.

In campo femminile a piazzarsi provvisoriamente sul gradino più alto del podio è stata Asya Sofia Testoni. La bolognese – apparsa in splendida forma – si è letteralmente superata, proponendo un programma pattinato sulle musiche di Michael Jackson rilette in modo particolare e costellato da elementi di grandissima qualità. Nello specifico l’azzurra ha cominciato la sua prova con la sequenza di cluster, chiamata di livello 4 e valutata con un QOE elevato, per poi passare ai veloci travelling (livello 4) e al pattern della seconda sezione di rhythm roll (difficoltà inserita in una trama musicale molto complessa), terminando poi con l’artistic foot sequence (livello 4).

Guadagnando inoltre nettamente il miglior riscontro sulle components l’allieva di Manuela Digiacomantonio e Christian Righetti ha ottenuto 66.52 (34.65, 31.87), staccando di quattro punti il tornado Roberta Sasso, seconda con 62.35 (31.60, 30.75) dopo una performance come sempre di ottima caratura dove però ha perso qualcosa rispetto alla diretta avversario nel tecnico per via del pattern (valutato di livello 2), e nell’artistic foot sequence (di livello quattro ma con un solo +1), oltre che nel secondo punteggio, inferiore di poco più di un punto.

Conferma il suo ottimo stato di forma poi Martina Nuti, al momento terza con 59.52 (330.65, 28.87) grazie a una prestazione interessante rallentata da una defaillance nella prima serie di travelling. Vicinissima poi Caterina Artoni, quarta con 59.47 (30.85, 28.62). Più staccata invece Sara Mazzini con 56.60 (29.35, 27.75).

Lotta fino all’ultimo centesimo poi nella gara maschile, dove dopo una lotta titanica Nicholas Masiero ha strappato la prima posizione, trovando un parere favorevole nella qualità di esecuzione di tutti e quattro gli elementi presentati, con nota di merito per i cluster e per l’artistic foot sequence. Proprio la buona spinta del primo punteggio ha concesso al pattinatore di attestarsi in zona 65.90 (34.90, 31.00) regolando di un’incollatura Mattia Qualizza che, con le migliori components del lotto, si è accomodato al secondo posto con 65.60 (33.60, 32.00). Ci si aspetta dunque una lotta infuocata in via del programma libero.

Applausi a scena aperta poi per Alberto Maffei: l’ex liberista infatti, all’esordio nella specialità (anche se in precedenza si era già distinto in coppia di danza), si è reso artefice di una prestazione davvero impattante, con cui ha conquistato uno score al di sopra dei 60 punti, precisamente 61.17 (32.80, 28.37). Non lontano Andrea Loguercio, quarto con 59.60 (31.10, 28.50) davanti al big Raoul Allegranti, frenato da una piccola sbavatura nel pattern e quinto con 56.65 (28.15, 28.50). Da non sottovalutare poi Giorgio Casella, sesto con 52.96 (23.80, 29.19) a causa di un inopinato passaggio a vuoto nei travelling, chiamati solo di livello base ed assegnati con un QOE negativo. Domani, martedì 18 luglio, si disputeranno le danze libere.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)