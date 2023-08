Sport rotellistici, World Skate Games 2024: Roma vuole essere protagonista. La situazione delle città ospitanti

Manca poco più di un anno ai World Skate Games 2024, la rassegna multidisciplinare che ospita in un solo luogo, in questo caso l’Italia, tutti i Campionati Mondiali dedicati agli sport rotellistici.

Dopo che durante l’edizione del 2022, quella andata in scena in Argentina, il board di World Skate ha indicato l’Italia come Paese organizzatore, in queste settimane si stanno definendo sempre di più le sedi delle varie città che dovranno ospitare le competizioni di una rassegna dalla caratura monstre: saranno in ballo infatti 150 titoli, per la bellezza di oltre seimila atleti provenienti da ogni singolo angolo nel mondo per undici discipline diverse.

Tra le città in lizza dovrebbe avere un ruolo determinante Roma. A dare un parere favorevole, così come riportato da Roma Today, è stata anche l’assemblea del Consiglio Comunale che, praticamente all’unanimità tra maggioranza e opposizione, ha chiesto di organizzare parte delle gare proprio nella Capitale, già abituata ad ospitare delle tappe molto importanti di skateboard, disciplina che ha consentito alla Federazione di accedere nel circuito olimpico.

Tra le certezze spicca poi l’attesissimo Mondiale di Hockey pista, già ufficializzato a Novara. Nulla di ufficiale fino a questo momento per ciò che concerne il resto delle specialità, anche se alcune decisioni sembrano solo in attesa di essere confermate: Rimini probabilmente infatti ospiterà le prove di pattinaggio artistico, mentre l’Abruzzo sarà lo scenario per la velocità e l’hockey in linea. Rimanendo nell’orbita romana, avanza come location Ostia, pronta ad allestire il prossimo ottobre i Mondiali 2023 di skateboard park. Tra qualche settimana sicuramente il quadro sarà completo.

