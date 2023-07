Pattinaggio artistico a rotelle: Masiero e Testoni nuovi Campioni d’Italia nella solo dance! Che spettacolo a Piancavallo

Che spettacolo a Piancavallo! Si è conclusa letteralmente con i fuochi d’artificio la prova dedicata alla Solo Dance dei Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in scena questa settimana proprio nella località montuosa friulana in provincia di Pordenone. Dopo aver chiuso al comando il segmento più breve infatti Asya Sofia Testoni e Nicholas Masiero hanno vinto il titolo nella massima categoria di una specialità mai così tanto splendente come in questo momento. Ma le sorprese, come prevedibile, non sono mancate.

Andiamo con ordine: in campo femminile Testoni, già con un buon margine di vantaggio nella style, ha completato la sua fuga chiudendo la competizione con il punteggio importantissimo di 88.02 (42.20, 45.82) per 154.54. Una performance ancora una volta davvero di pregevole fattura quella confezionata dalla bolognese che, quest’anno, ha deciso di portare in pista un tema classico, “La Carmen“, già affrontato da mostri sacri del passato come Cristina Bartolozzi o la coppia di danza formata da Anna Remondini e Daniel Morandin, non tradendo le aspettative. Con grande intensità l’allieva di Manuela Digiacomantonio e Christian Righetti ha ottenuto un trionfo di +2 in tutti gli elementi presentati, dalla choreo step alla footwork sequence (livello 3), dai cluster ai travelling fino all’artistic foot sequence (tutti di livello 4). Da menzionare poi il grande riscontro nelle components, dove svetta un plebiscito di 9.00 alla voce “Performance“.

La fluida e rapidissima Roberta Sasso, protagonista indiscussa della seconda tappa dell’Artistic International Series di Trieste, si è dovuta accontentare invece della seconda posizione, perdendo terreno rispetto alla prima classificata anche a causa di una caduta, arrivata dopo la chiusura dell’artistic foot sequence iniziale, e per via di una serie di travelling inferiore rispetto al solito, chiamata di livello 2. Due sbavature che però non hanno impedito alla pattinatrice seguita da Beatrice Lotti di attestarsi nell’alta soglia di 80.07 (36.55, 44.52) per 142.42, precedendo Caterina Artoni, abilissima a risalire la china piazzandosi sul gradino più basso del podio con 79.99 (39.85, 40.14) per 139.46 superando in volata Martina Nuti, quarta con 79.17 (37.40, 41.77) per 138.69 e frenata dal livello 2 nella sequenza di cluster.

La prima volta non si scorda mai. Lo sa bene Nicholas Masiero, neo Campione d’Italia dopo aver non solo tenuto botta dopo il segmento breve ma anche preso il largo nel libero grazie soprattutto al tecnico. A conti fatti l’atleta è risultato l’unico del lotto a spingersi oltre quota 40, raccogliendo 42.40 che, insieme ai 44.69 delle components gli hanno permesso di totalizzare 87.49 per 153.39. Tra le difficoltà più apprezzate del programma pattinato sul “Bolero” di Ravel, altro masterpiece rotellistico (Tania Romano insegna), svetta senza dubbio la choreo step e l’artistic foot sequence, chiamata di livello 4 così come gli altri elementi travelling esclusi (livello 3).

A tre punti di distanza si è posizionato poi un sempre maestoso Mattia Qualizza, al quale non sono bastate le migliori components per tentare il blitz, complice proprio il gap sul primo punteggio. Il friulano allenato da Boris Mazziero si è comunque ben distinto pattinando una danza da 84.62 (38.80, 45.82) per 150.22, dieci lunghezze in più del debuttante nella specialità Alberto Maffei, bravo a sfruttare il vantaggio della style strappando il terzo posto con 79.73 (36.90, 40.13) per 140.90. Segnali incoraggianti poi da Giorgio Casella, autore del terzo libero e quinto nella classifica finale con 81.57 (39.80, 41.77) per 134.49. Quarto Andrea Loguercio con 76.77 (38.75, 38.02) per 136.67. Mentre perde una posizione Raoul Allegranti, sesto con 76.69 (38.50, 38.19) per 133.34. Domani, mercoledì 19 luglio, andranno in scena i corti della categoria Junior.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)