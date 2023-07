Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani 2023: Esposito-Rossi dominano lo short delle coppie, secondi Mills-Cortini

Cominciano nel segno di Alice Esposito-Federico Rossi i Campionati Italiani Senior 2023 di pattinaggio artistico, rassegna in scena anche quest’anno nella suggestiva cornice di Ponte Di Legno. I Vice Campioni del Mondo infatti si sono imposti per dispersione nello short program, rifilando più di tredici punti di distacco rispetto alla concorrenza.

Una prova d’alto profilo quella degli atleti seguiti da Cristina Pelli, Patrick Venerucci e Stefano Rossi, i quali hanno inaugurato il loro programma con un triplo twist (livello 1), premiato con una qualità di esecuzione positiva. Dopo l’unico neo della performance scaturito dal doppio axel, gli azzurri hanno poi passato in rassegna il sollevamento Venerucci , una splendida spirale (livello 4) e il laccio americano reverse (livello 3)

A seguito della trottola combinata, contrassegnata da quattro cambi di posizione, gli atleti hanno poi snocciolato la sequenza di passi (livello 4), elemento che ha preceduto la trottola impossibile. Con il miglior riscontro sulle components dunque Esposito-Rossi hanno dunque guadagnato nel segmento 81.30 (53.05, 28.25), mettendo una seria ipoteca sul titolo.

Buoni segnali poi Micol Mills-Tommaso Cortini, secondi classificati con 68.82 (45.33, 23.49) grazie a una prova positiva negli elementi di salto e leggermente fallosa nelle trottole, dove è arrivata l’assegnazione di no level nell’ultimo cambio della side by side combinata (bassa) e in quella impossibile. Più lontani Alice Piazzi-Alessandro Bozzini, terzi con 55.03 (37.28, 17.25), anche loro alle prese con un passaggio a vuoto nella trottola in parallelo, difficoltà invalida. Completano la classifica poi Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, quarti con 45.32 (29.57, 15.75) ed Anna Sartori-Andrea Di Punzio, quinti con 33.41 (22.91, 12.50).

In campo Junior primo posto provvisorio per i pugliesi Lorenzo Tommasi-Anna Giulia Calabrese, primi con 52.35 (34.35, 18.00) davanti ad Anna Serafini-Manuel Cioni, al posto d’onore con 49.68 (33.30, 16.38). Bene anche Matilde Matteucci-Enrico Josè Inglese, terzi con 42.27 (25.15, 17.12).

Nella giornata di oggi si assegneranno le medaglie per la categoria individuale Junior femminile, gara che vede al comando momentaneamente la romana Campionessa del Mondo in carica Gioia Fiori, autrice di uno short in cui ha atterrato un doppio axel, una combinazione triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow e un triplo toeloop singolo, elementi che le hanno consentito di raccogliere l’ottimo score di 65.18 (40.93, 24.25), quattro punti in più rispetto a Benedetta Altezza, seconda con 61.55 (38.56, 22.99). L’allieva di Luca D’Alisera nel segmento più lungo dovrà anche stare attenta a Federica Pizzingrilli, vicina al terzo posto a quota 59.84 (36.97, 22.87).

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)