British Open 2023: ottimo inizio per Guido Migliozzi. Fleetwood, Grillo e l’amateur Lamprecht in testa alla classifica

In archivio il primo giorno del British Open 2023, ultimo dei quattro Major della stagione del golf e come sempre uno dei tornei con il maggiore fascino dell’intero panorama internazionale. Sullo splendido percorso del Royal Liverpool di Hoylake, in Inghilterra, i protagonisti hanno iniziato a dare spettacolo e tra i migliori c’è stato anche un azzurro.

Guido Migliozzi si è reso infatti protagonista di un ottimo giro in 69 colpi, che lo proietta in 12a piazza con uno score di -2. Per lui due birdie consecutivi alla buca 4 ed alla buca 5, perle di un giro estremamente solido in ogni aspetto e chiuso infatti senza alcuna sbavatura. Sarà importante mantenere questa costanza su un campo che non perdona molti errori.

In cima alla classifica troviamo invece un terzetto di giocatori piuttosto “assortito”. Trovare Tommy Fleetwood in testa a -5 non è certo una sorpresa, così come non lo è per Emiliano Grillo. Lo stesso ovviamente non si può dire per Christo Lamprecht, amateur sudafricano che ha già fatto impazzire il pubblico presente sul percorso.

Addirittura sette i birdie per lui (a cui vanno aggiunti due bogey), frutto di un rendimento assolutamente eccezionale dal tee che gli ha permesso di avere numerose opportunità per guadagnare colpi. Stesso score anche per l’argentino Grillo mentre Fleetwood, originario di Southport, a meno di un’ora di distanza da Hoylake, ha chiuso invece con sei birdie ed un bogey.

Tra i primi inseguitori troviamo il francese Antoine Rozner, lo spagnolo Adrian Otaegui e lo statunitense Brian Harman, arrivati a -4. Appaiati a -1 molti dei protagonisti più attesi come Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Hideki Matsuyama, Viktor Hovland e Brooks Koepka. In pari con il PAR Rory McIlroy, mentre ha dovuto vivere un inizio ben più difficile Jon Rahm, 90° a +3. In linea di galleggiamento anche Francesco Molinari, 66° a +2.

