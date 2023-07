Parigi 2024, per l’Equipe la Francia vincerà 27 ori e oltre 60 medaglie alle Olimpiadi!

-365. Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, che verranno inaugurati esattamente tra un anno con la cerimonia d’apertura. La Francia padrona di casa ha grandissime aspettative per la prossima rassegna a cinque cerchi, in cui proverà a battere ogni record e a competere con le altre superpotenze dello sport globale nelle posizioni di vertice del medagliere.

L’Equipe in tal senso ha pubblicato proprio quest’oggi una proiezione sulle possibili medaglie transalpine nel 2024. Previsioni che lasciano ben sperare i nostri cugini d’Oltralpe, lanciati verso un’edizione potenzialmente trionfale da 27 ori, 22 argenti e 20 bronzi per un totale di 67 podi. Il Paese ospitante delle prossime Olimpiadi punta molto su tre sport in particolare: ciclismo (10 medaglie, 5 ori), judo (9 medaglie, 5 ori) e scherma (9 medaglie, 4 ori).

L’uomo copertina della Nazionale transalpina potrebbe rivelarsi il nuotatore Leon Marchand, accreditato di 3 titoli secondo L’Equipe, ma sono gli sport di squadra a dover dare una spinta importante al medagliere francese nelle ultime giornate. Di seguito tutte le medaglie pronosticate per la Francia giorno per giorno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024:

PREVISIONI L’EQUIPE MEDAGLIE FRANCIA PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Marie-Florence Candassamy (scherma, spada) : oro

Luka Mkheidze (judo, -60 kg) : argento

Shirine Boukli (judo, -48 kg) : argento

Domenica 28 luglio

Léon Marchand (nuoto, 400 m misti) : oro

Pauline Ferrand-Prévôt (mountain bike, VTT) : oro

Aurélien Giraud (skateboard, street) : argento

Ysaora Thibus (scherma, fioretto) : argento

Yannick Borel (scherma, spada) : argento

Loana Lecomte (mountain bike, VTT) : argento

Amandine Buchard (judo, -52 kg) : bronzo

Lunedì 29 luglio

Sarah-Léonie Cysique (judo, -57 kg) : oro

Manon Brunet (scherma, sciabola) : oro

Enzo Lefort (scherma, fioretto) : bronzo

Concorso completo a squadre (equitazione) : bronzo

Martedì 30 luglio

Clarisse Agbégnénou (judo, -63 kg) : oro

Rugby a 7 femminile : argento

Léo Bergère (triathlon maschile) : bronzo

Spada femminile a squadre : bronzo

Mercoledì 31 luglio

Léon Marchand (nuoto, 200 m rana) : oro

Anthony Jeanjean (BMX park) : argento

Maxime Grousset (nuoto, 100 m sl) : bronzo

Giovedì 1° agosto

Audrey Tcheuméo (judo, – 78 kg) : oro

Hugo Boucheron e Matthieu Androdias (canottaggio, 2 di coppia) : argento

Venerdì 2 agosto

Léon Marchand (nuoto, 200 m misti) : oro

Spada maschile a squadre : oro

Teddy Riner (judo, + 100 kg) : oro

Romain Mahieu (BMX race) : oro

Florent Manaudou (nuoto, 50 m sl) : argento

Allan Morante (trampolino elastico) : argento

Nicolas Goyard (vela, windsurf) : argento

Ferdinand Ludwig e Hugo Beurey (canottaggio, 2 di coppia pesi leggeri) : bronzo

Laura Tarantola e Claire Bové (canottaggio, 2 di coppia pesi leggeri) : bronzo

Julia Tolofua (judo, + 78 kg) : bronzo

Jules Bouyer e Alexis Jandard (tuffi, 3 m sincro) : bronzo

Sabato 3 agosto

Sciabola femminile a squadre : oro

Team Event (judo) : oro

Kévin Mayer (atletica, décathlon) : argento

Coline Devillard (ginnastica artistica, volteggio) : bronzo

Domenica 4 agosto

4 x 100 m mista maschile (nuoto) : bronzo

Fioretto maschile a squadre : bronzo

Lunedì 5 agosto

Gara a squadre (triathlon) : oro

Clément Bessaguet (tiro a segno, pistola 25 m) : oro

Basket 3 x 3 femminile : argento

Martedì 6 agosto

Velocità maschile a squadre (ciclismo su pista) : argento

Estelle Mossely (boxe, – 60 kg) : argento

Koumba Larroque (lotta, – 68 kg) : bronzo

Prova a squadre salto (equitazione) : bronzo

Mercoledì 7 agosto

Sofiane Oumiha (boxe, – 63.5 kg) : oro

Camille Lecointre e Jérémie Mion (vela, 470 misto) : oro

Inseguimento femminile a squadre (ciclismo su pista) : bronzo

Amina Zidani (boxe, – 57 kg) : bronzo

Giovedì 8 agosto

Benjamin Thomas (ciclismo su pista, omnium) : oro

Lauriane Nolot (vela, kite) : oro

Billal Bennama (boxe, – 51 kg) : argento

Axel Mazella (vela, kite) : argento

Venerdì 9 agosto

Magda Wiet-Hénin (taekwondo, – 67 kg) : argento

Clara Copponi e Valentine Fortin (ciclismo su pista, madison) : bronzo

Romain Imadouchène (sollevamento pesi, – 89 kg) : bronzo

Mejdi Schalck (arrampicata, lead+boulder) : bronzo

Sabato 10 agosto

Benjamin Thomas e Donovan Grondin (ciclismo su pista, madison) : oro

Althéa Laurin (taekwondo, +67 kg) : oro

Basket maschile: oro

Pallamano femminile : oro

Volley maschile : oro

Valentin Prades (pentathlon moderno) : argento

Calcio femminile : argento

Domenica 11 agosto

Mathilde Gros (ciclismo su pista, velocità) : oro

Pallamano maschile: oro

Basket femminile: argento

Foto: Lapresse