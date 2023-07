Pallanuoto, World Cup 2023: Settebello devastante, si vola in semifinale. Romania battuta 20-2

Una partita senza storia. Il Settebello era super favorito alla vigilia e non ha tradito le aspettative, dominando in lungo e in largo. Nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto maschile in quel di Los Angeles gli azzurri si impongono sulla Romania per 20-2. Domani la semifinale contro la vincente di Serbia-Stati Uniti.

Parziale incredibile per i campioni della World League nei primi due quarti: un 10-0 per Di Fulvio e compagni interrotto solamente dalla rete di Fulea proprio sulla sirena di metà gara. Non c’è stata storia praticamente in tutto il match: reti a ripetizione per il Settebello, rumeni in crisi e incapaci di trovare una soluzione, sia a livello offensivo che difensivo. La seconda rete rumena infatti arriva nuovamente alla fine di un periodo, il quarto, con anche un rigore parato da Nicosia, subentrato a Del Lungo.

Azzurri tutti a segno tranne Renzuto Iodice e Velotto, tre reti a testa per Di Fulvio, Fondelli, Cannella, Di Somma e Iocchi Gratta.

Italia-Romania 20-2

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 3, Alesiani , Marziali 2, Fondelli 3, Cannella 3, Renzuto Iodice , Echenique 1, Velotto , Bruni 2, Di Somma 3, Iocchi Gratta 3, Nicosia . All. Campagna

Romania: Tic , Neamtu 1, Lutescu , Fulea 1, Tepelus , Prioteasa , Bota , Gergelyfi , Colodrovschi , Georgescu , Iudean , Vancsik , Dragusin . All. Rath

Arbitri: Haentschel (Ger), Kun (Hun)

Note

Parziali: 5-0 5-1 5-0 5-1 Usciti per limite di falli Velotto (I) a 3’00 e Prioteasa (R) a 4’04 del terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/7 + un rigore e Romania 1/9 + 2 rigori. Tic (R) para un rigore a Di Fulvio a 4’00 del primo tempo. Nicosia (I) para un rigore a Tepelus a 7’15 del quarto tempo. In porta Del Lungo (I) e Tic (R). Nicosia (I) subentra a Del Lungo a inizio quarto tempo. Spettatori 200 circa. In tribuna Dolce, Damonte e Presciutti

Foto: Lapresse