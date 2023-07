Pallanuoto, Mondiali 2023: risultati 17 luglio. La Spagna piega la Serbia, il Canada regola la Cina. Bene la Grecia

Anche il torneo maschile dei Mondiali 2023 di pallanuoto ha preso il via a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B, nella prima giornata di gare, il Settebello ha battuto la Francia per 13-6 nel match del Girone B.

Nel medesimo raggruppamento il Canada ha piegato la Cina per 13-10, portandosi in vetta assieme agli azzurri, mentre nel Girone D il big match di giornata ha visto la Spagna regolare la Serbia per 16-14, infine il Montenegro ha passeggiato contro il Sudafrica, annichilito per 35-10.

Nel Girone A è partita bene la Grecia, che ha superato per 13-9 l’Australia, mentre gli Stati Uniti hanno vinto facilmente col Kazakistan per 18-5, infine nel Girone C la Croazia ha avuto vita facile con l’Argentina, battuta per 24-5, mentre l’Ungheria ha doppiato il Giappone, sconfitto per 16-8.

RISULTATI PALLANUOTO

Lunedì 17 luglio

Gruppo A

Kazakistan-Stati Uniti 5-18

Australia-Grecia 9-13

Gruppo B

Canada-Cina 13-10

Francia-Italia 6-13

Gruppo C

Argentina-Croazia 5-24

Ungheria-Giappone 16-8

Gruppo D

Montenegro-Sudafrica 35-10

Serbia-Spagna 14-16

Foto: LiveMedia/Simone Boi