Pallanuoto, Mondiali 2023: il regolamento dei gironi, chi si qualifica, cosa succede a pari punti

Stanno per scattare i Mondiali 2023 di pallanuoto maschile e femminile, in calendario a Fukuoka (Giappone), da domenica 16 a sabato 29 luglio, che si disputeranno al Marine Messe Fukuoka Hall B: il Setterosa di Carlo Silipo è stato inserito nel Girone C, con Argentina, Sudafrica e Grecia, mentre il Settebello di Alessandro Campagna giocherà nel Girone B, nel quale affronterà Francia, Canada e Cina.

Il format è identico per uomini e donne: in ciascuno dei due tornei al termine della fase a gironi la prima classificata si qualificherà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza disputeranno gli ottavi. Va ricordato che si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 le finaliste della competizione.

Il Setterosa esordirà domenica 16 contro l’Argentina alle ore 09:00, poi martedì 18 affronterà il Sudafrica alle ore 05:00, infine giovedì 20 sfiderà la Grecia alle ore 03:30, mentre il Settebello inizierà il proprio cammino lunedì 17 contro la Francia alle ore 06:30, poi sfiderà mercoledì 19 il Canada alle ore 02:00, infine giocherà venerdì 21 contro la Cina alle ore 10:30.

Tutte le partite devono essere giocate in conformità con l’attuale Regolamento di World Aquatics: ogni partita deve avere un vincitore, quindi se una partita finisce con un pareggio nei tempi regolamentari, le squadre dovranno effettuare i tiri di rigore.

La classifica verrà stilata tenendo conto dei seguenti punteggi:

a) vittoria nei tempi regolamentari = 3 punti

b) vittoria dopo i tiri di rigore = 2 punti

c) sconfitta dopo i tiri di rigore = 1 punto

d) sconfitta nei tempi regolamentari = 0 punti

Se due (2) squadre terminano a pari punti, la classifica sarà così definita: la squadra che vince lo scontro diretto (anche ai tiri di rigore) avrà la miglior posizione in classifica.

Se tre (3) o più squadre terminano a pari punti, la classifica sarà definita considerando i risultati tra le squadre in parità, che determineranno quale avrà la miglior posizione in classifica. Se, in qualsiasi momento, durante l’applicazione della procedura, il numero delle squadre in parità si riduce a due (2), allora la procedura prevista in caso di parità tra due squadre deve essere utilizzata per determinare quale delle due (2) squadre rimanenti avrà la miglior posizione in classifica.

Il confronto va effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:

1) punti negli scontri diretti tra le squadre in parità (classifica avulsa)

2) differenza reti (escluse le reti siglate nei tiri di rigore) tra le squadre in parità

3) reti segnate tra le squadre in parità

In caso di ulteriore parità, le partite giocate contro la squadra meglio classificata (o squadre, in caso di parità, la squadra o le squadre non coinvolte nella parità) verranno prese in considerazione. Il primo criterio sarà quello della differenza reti, e se ancora pari, si utilizzerà quello delle reti segnate.

Se ancora in parità, i risultati contro la successiva squadra meglio classificata (o squadre, in caso di parità) devono essere utilizzati in successione fino a quando tutti i risultati non sono stati considerati.

In caso di ulteriore parità, e qualora non esista un criterio per determinare la graduatoria, la classifica finale tra le squadre in parità verrà decisa con il lancio della monetina.

Ai fini del calcolo della differenza reti o delle reti segnate, le eventuali marcature siglate nei tiri di rigore non saranno prese in considerazione.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti