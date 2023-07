The Rugby Championship: le formazioni per la seconda giornata

Si disputa sabato il secondo turno della Rugby Championship e dopo i netti successi di Sudafrica e Nuova Zelanda nel primo turno, ora è il momento della rivincita per Argentina e Australia. E i rispettivi coach hanno annunciato le formazioni che scenderanno in campo.

Si inizia alle 9 italiane con il big match tra Nuova Zelanda e Sudafrica, con le due formazioni che vogliono confermare le buone sensazioni avute all’esordio e vogliono scappare via in classifica. A seguire, poi, il match tra Australia e Argentina, le grandi deluse del primo turno e che sono chiamate a dare una risposta convincente a poche settimane dall’inizio della Rugby World Cup.

SUDAFRICA – NUOVA ZELANDA

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Damian Willemse, 9 Faf de Klerk, 8 Jasper Wiese, 7 Franco Mostert, 6 Kwagga Smith, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Steven Kitshoff

In panchina: 16 Malcolm Marx, 17 Thomas du Toit, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Pieter-Steph du Toit, 21 Duane Vermeulen, 22 Grant Williams, 23 Manie Libbok

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Mark Telea, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane, 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot

In panchina: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Tamaiti Williams, 18 Nepo Laulala, 19 Tupou Vaa’i, 20 Dalton Papali’i, 21 Finlay Christie, 22 Braydon Ennor, 23 Caleb Clarke

AUSTRALIA – ARGENTINA

Australia: 15 Tom Wright, 14 Mark Nawaqanitawase, 13 Len Ikitau, 12 Samu Kerevi, 11 Marika Koroibete, 10 Quade Cooper, 9 Nic White, 8 Rob Valetini, 7 Fraser McReight, 6 Jed Holloway, 5 Will Skelton, 4 Richie Arnold, 3 Allan Alaalatoa, 2 David Porecki, 1 James Slipper

In panchina: 16 Jordan Uelese, 17 Angus Bell, 18 Pone Fa’amausili, 19 Matt Philip, 20 Rob Leota, 21 Josh Kemeny, 22 Tate McDermott, 23 Carter Gordon

Argentina: 15 Emiliano Boffelli, 14 Rodrigo Isgro, 13 Lucio Cinti, 12 Jeronimo de la Fuente, 11 Mateo Carreras, 10 Santiago Carreras, 9 Gonzalo Berntranou, 8 Juan Martin Gonzalez, 7 Santiago Grondona, 6 Pablo Matera, 5 Tomas Lavanini, 4 Matias Alemanno, 3 Francisco Gomez Kodela, 2 Julian Montoya, 1 Thomas Gallo

In panchina: 16 Agustin Creevy, 17 Nahuel Tetaz Chaparro, 18 Eduardo Bello, 19 Lucas Paulos, 20 Rodrigo Bruni, 21 Lautaro Bazan Velez, 22 Nicolas Sanchez, 23 Matias Moroni

