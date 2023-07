Calendario Nations League volley femminile 2023: orari Final Eight, programma, tv, streaming

La Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile andrà in scena ad Arlington (Texas, USA) dal 12 al 17 luglio. Il prestigioso torneo internazionale itinerante giunge ai suoi atti conclusivi dopo tre settimane avvincenti della fase preliminare e negli States si giocherà la fase a eliminazione diretta: si incomincerà dai quarti di finale a cui sono ammesse le migliori otto classificate del turno a gironi, poi spazio a semifinali e finale.

L’Italia è riuscita a staccare il biglietto con grande personalità nonostante l’assenza di diverse senatrice, rimaste a riposo dopo l’intensa annata agonistica con i rispetti club. Le azzurre hanno chiuso con otto successi all’attivo che sono valsi il sesto posto in classifica generale e dunque se la dovranno vedere contro la Turchia ai quarti di finale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, detentrici del titolo, cercheranno il colpaccio contro le anatoliche del CT Daniele Santarelli e dell’opposto Melissa Vargas.

Chi vincerà il match tra le azzurre e le anatoliche incrocerà in semifinale la vincente del confronto tra gli USA e il Giappone: le padrone di casa, seconde in graduatoria, partiranno con i favori del pronostico contro le asiatiche. La Polonia, che si è imposta nella fase a gironi, sfiderà la Germania per meritarsi la semifinale contro la vincente del vibrante match tra Brasile e Cina. Di seguito il tabellone, il calendario, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile.

TABELLONE FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

[1] Polonia vs [8] Germania

[4] Brasile vs [5] Cina

[2] USA vs [7] Giappone

[3] Turchia vs [6] Italia

CALENDARIO FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 12 luglio

23.00 Quarto di finale 1: Polonia vs Germania

Giovedì 13 luglio

02.30 Quarto di finale 2: USA vs Giappone

17.30 Quarto di finale 3: Brasile vs Cina

21.00 Quarto di finale 4: Italia vs Turchia

Sabato 15 luglio

23.00 Semifinale 1

Domenica 16 luglio

02.30 Semifinale 2

21.00 Finale per il terzo posto

Lunedì 17 luglio

00.30 Finale Nations League 2023 volley femminile

PROGRAMMA FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.

Foto: FIVB