Pallanuoto, il Settebello chiude al secondo posto la World Cup. La Spagna vince 10-4 in finale

A Los Angeles (USA) la Super Final della World Cup di pallanuoto maschile si chiude con la vittoria della Spagna, che batte nell’ultimo atto della manifestazione l’Italia per 10-4 e si porta a casa il titolo: il Settebello si consola con la qualificazione ai Mondiali 2024 di Doha, centrata con l’ingresso in finale.

Il terzo posto va ai padroni di casa degli USA, che nell’ultimo quarto ribaltano la partita con l’Ungheria, vincendo per 14-13. Nelle finali per le posizioni di rincalzo la Grecia batte la Romania per 11-8 ed è quinta, infine la Serbia liquida la Germania per 15-8 ed è settima.

Il match tra Italia e Spagna viene indirizzato già nel primo quarto, con il parziale di 5-0 con cui gli iberici rispondono al gol iniziale di Bruni, chiudendo i primi otto minuti sul 5-1. Di Somma apre le marcature nel secondo parziale, ma subito la Spagna replica con altri due gol. Di Fulvio a fil di sirena fissa lo score sul 7-3 a metà gara.

Nel terzo periodo è ancora l’Italia ad aprire le marcature, con il gol in superiorità di Presciutti per il 7-4, ma la compagine iberica ancora una volta replica con tre gol che chiudono definitivamente la contesa, giungendo sul 10-4 agli ultimi otto minuti. Nell’ultimo quarto non si segna e la Spagna vince la finale di World Cup per 10-4.

L’analisi del CT degli azzurri, Sandro Campagna, al sito federale: “E’ stata una partita surreale, perché ci hanno messo sotto fin dall’inizio. Loro hanno giocato una grande finale, noi no. Sono partite e sconfitte che servono a crescere e a migliorare. Adesso analizzeremo quanto successo, per migliorare alcune situazioni tattiche: abbiamo tempo e margine da qui ai Mondiali di Fukuoka“.

TABELLINO

Spagna-Italia 10-4

Spagna: Aguirre, Munarriz Egana 1, Granados Ortega 4, Sanahuja 1, De Toro Dominguez 1, Larumbe Gonfaus, Famera, Cabanas Pegado, Tahull Compte, Perrone Rocha 3, Mallarach Guell, Bustos Sanchez, Lorrio. All. Martin.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Alesiani, Marziali, Fondelli, Cannella, Renzuto Iodice, Echenique, Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 1, Dolce, Nicosia. All. Campagna.

Arbitri: Boudramis (Grecia), Ivanovski (Montenegro).

Note – Parziali: 5-1, 2-2, 3-1, 0-0. Usciti per limite di falli Famera (E) a 4’30 e Cannella (I) a 7’01 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Spagna 7/13 e Italia 2/13. In porta Aguirre (E) e Del Lungo (I). In tribuna Velotto, Iocchi Gratta e Damonte. Spettatori 2000 circa.

CALENDARIO WORLD CUP MASCHILE PALLANUOTO

SUPER FINAL (30 giugno-02 luglio, 2023) Los Angeles (USA)

Quarti

30 giugno 22.00 Quarti di finale Germania-Spagna 9-18

01 luglio 00.00 Quarti di finale Italia-Romania 20-2

01 luglio 02.00 Quarti di finale Ungheria-Grecia 6-4

01 luglio 04.00 Quarti di finale Serbia-USA 9-10

Semifinali

01 luglio 22.00 Semifinale 5° posto Germania-Grecia 6-19

02 luglio 00.00 Semifinale 5° posto Romania-Serbia 17-14

02 luglio 02.00 Semifinale 1° posto Spagna-Ungheria 10-8

02 luglio 04.00 Semifinale 1° posto Italia-USA 15-12

Finali

02 luglio 22.00 Finale 7° posto Germania-Serbia 8-15

03 luglio 00.00 Finale 5° posto Grecia-Romania 11-8

03 luglio 02.00 Finale 3° posto Ungheria-USA 13-14

03 luglio 04.00 Finale 1° posto Spagna-Italia 10-4

Foto: LiveMedia/Luigi Canu