Pallanuoto femminile, Universiadi 2023: Italia-Giappone 18-6. Esordio sul velluto per le azzurre

Esordio sul velluto per le azzurre nella fase a gironi della pallanuoto femminile della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu: l’Italia di Aleksandra Cotti regola il Giappone per 18-6 nella prima giornata del girone unico a sei squadre.

Le azzurre indirizzano la gara fin dal primo quarto, chiuso in vantaggio per 4-1, poi arrotondano lo score nel secondo periodo, con l’Italia che arriva a metà gara sul 6-1. Devastante la terza frazione delle azzurre, che si portano sul 13-2, concedendo poi qualcosa in difesa nell’ultimo quarto fino al definitivo 18-6. Top scorer azzurra Cordovani con 5 gol.

TABELLINO

Italia-Giappone 18-6

Italia: Uccella, Sapienza, Repetto, Cordovani 5, Ranalli 3, Gagliardi 4, Nesti, Di Claudio 1, Nardini 1, Meggiato 1, Altamura 2, Carosi 1, Galbani. All. Cotti.

Giappone: Inaba, Sekine, Suga, Kobayashi 2, Takahashi 1, Ninagawa, Yamamoto, Nishiyama, Sugimoto 1, Fujiwara 2, Yamamoto, Miyagishi. All. Minami.

Arbitri: Rakovic Krstonosic (Serbia) e Radic (Slovacchia).

Note: parziali 4-1, 2-0, 7-1, 5-4. Superiorità numeriche: Italia 2/5 + 1 rigore, Giappone 0/7 + 1 rigore. Giappone con 12 giocatrici a referto.

PALLANUOTO FEMMINILE UNIVERSIADI 2023

Risultati

30 luglio – 1^ giornata

Sudafrica-Australia 4-7 (0-2, 1-1, 2-3, 1-1)

Italia-Giappone 18-6 (4-1, 2-0, 7-1, 5-4)

Cina-Singapore ore 07.30 italiane

Classifica

Italia 2, Australia 2, Giappone 0, Sudafrica 0, Singapore* 0, Cina* 0.

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani