Pallanuoto, Mondiali 2023: Serbia-Spagna 6-9. Medaglia di bronzo per gli iberici

Assegnata la medaglia di bronzo dei Mondiali 2023 di pallanuoto, in corso a Fukuoka, in Giappone: nella finale per il terzo posto la Spagna supera la Serbia per 9-6. Decisivo con le sue parate, soprattutto nella seconda metà di gara, l’estremo difensore iberico Eduardo Lorrio, nominato MVP del match.

In porta iniziano i due numeri 13, Mitrovic (classe 1985) per la Serbia e Lorrio per la Spagna. Nel primo quarto vantaggio serbo con Rasovic, ma Granados pareggia subito. Sorpasso iberico con Bustos, ma Milojevic impatta. La Spagna torna avanti con Sanahuja, ma Rasovic segna ancora in superiorità per il 3-3.

Nella seconda frazione Tahull sorprende la difesa serba, ma i balcanici pareggiano subito con capitan Jaksic. Nuovo vantaggio iberico con Granados, ma Rasovic tiene a galla la Serbia. A 6″ dalla sirena Granados su rigore (nella circostanza ammonito Stevanovic, coach dei serbi) firma il 6-5 per la Spagna con cui si arriva a metà gara.

Il terzo periodo si apre col primo break della gara, dato che il gol di Munarriz consegna il 7-5 alla Spagna. Espulsione definitiva per le due calottine numero 7, Famera per la Spagna e Drasovic per la Serbia: gli iberici hanno una prima occasione per il +3, ma Mitrovic para il rigore tirato da Granados. Time out serbo, ma arriva la controfuga spagnola e capitan Perrone (classe 1986) firma il massimo vantaggio iberico sull’8-5.

Nell’ultimo quarto arriva l’espulsione con sostituzione di Ubovic per gioco violento, poi Perrone mette il punto esclamativo sulla gara con la marcatura del 9-5 che chiude i conti. Milojevic a pochi secondi dalla fine rende il passivo meno pesante (deviazione decisiva nella propria porta di testa di Perrone), ma la Spagna vince per 9-6.

Nella finale per il 7° posto gli Stati Uniti piegano il Montenegro per 17-15 dopo i tiri di rigore (12-12 al termine dei tempi regolamentari), mentre alle ore 09.30 italiane il Settebello sfiderà la Francia per il 5° posto. Chiusura del torneo con la sfida per la medaglia d’oro, prevista alle ore 11.00 italiane, tra Grecia ed Ungheria.

MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2023

Sabato 29 luglio

Finale 7° posto

04.30 Montenegro-Stati Uniti 15-17 dtr (12-12)

Finale 3° posto (29 luglio)

06.00 Serbia-Spagna 6-9

Finale 5° posto (29 luglio)

09.30 Italia-Francia

Finale (29 luglio)

11.00 Grecia-Ungheria

Foto: LaPresse