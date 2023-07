Pallanuoto femminile, Mondiali 2023: la Spagna è la seconda finalista e va alle Olimpiadi

I Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone, consegnano i primi pass olimpici: al Marine Messe Fukuoka Hall B, nelle semifinali odierne la qualificazione a Parigi 2024 va ai Paesi Bassi, che piegano l’Italia per 9-8, ed alla Spagna, che regola l’Australia per 12-10.

Nella sfida tra iberiche ed oceaniche è decisivo il primo quarto, che la Spagna chiude in vantaggio per 5-2, scavando così il solco determinante. L’Australia prova a rientrare, ma a metà gara è sotto 6-8. Le iberiche conducono la gara senza patemi, portando lo score sempre con margine, dapprima sul 10-8 e poi sul 12-10 finale.

Nelle semifinali per il 5° posto gli Stati Uniti liquidano il Canada per 16-4 e sfideranno l’Ungheria, che piega per 10-9 la Grecia. Nella finale per il 9° posto la Francia supera Israele per 11-7, infine nella finale per l’11° posto la Nuova Zelanda passeggia contro il Sudafrica per 25-6.

MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2023

Finale 11° posto (26 luglio)

02.00 Nuova Zelanda-Sudafrica 25-6

Finale 9° posto (26 luglio)

03.30 Israele-Francia 7-11

Semifinali 5° posto (26 luglio)

07.00 Stati Uniti-Canada (gara 41) 16-4

08.30 Grecia-Ungheria (gara 42) 9-10

Semifinali (26 luglio)

10.00 Italia-Paesi Bassi (gara 43) 8-9

11.30 Australia-Spagna (gara 44) 10-12

Finale 7° posto (28 luglio)

04.30 Canada-Grecia

Finale 3° posto (28 luglio)

06.00 Italia-Australia

Finale 5° posto (28 luglio)

09.30 Stati Uniti-Ungheria

Finale (28 luglio)

11.00 Paesi Bassi-Spagna

