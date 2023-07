Italia-Australia, Finale 3° posto Mondiali pallanuoto femminile 2023: quando si gioca, data, programma, orario tv e streaming

L’Italia affronterà l’Australia nella finale per il terzo posto ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile. Il Setterosa ha perso contro l’Olanda per 9-8, dopo aver firmato un’autentica impresa nei quarti di finale contro gli USA, e si è così dovuto accontentare della possibilità di giocare per la conquista della medaglia di bronzo in questa rassegna iridata in corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). Le ragazze di Carlo Silipo hanno tutte le carte in regola per salire sul terzo gradino del podio, ma non dovranno sottovalutare le ostiche oceaniche, capaci comunque di rimanere in scia alla quotata Spagna dopo un primo tempo di chiara marca iberica.

L’Italia avrà la possibilità di tornare sul podio ai Mondiali a otto anni di distanza dal bronzo di Kazan e di inseguire il quinto alloro iridato dopo la doppia apoteosi del 1998-2001, l’argento del 2003 e il bronzo del 1994. L’Australia è stata terza nel 2019, seconda nel 2013 e nel 2007, prima nel 1986. L’appuntamento è per venerdì 28 luglio alle ore 06.00 italiane (a Fukuoka sono avanti sette ore rispetto a noi). Per il momento il discorso pass olimpico è rimandato, ma il fatto che la finale per il titolo sia tutta europea aumenta le possibilità per le azzurre in vista dei prossimi appuntamenti di qualificazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Australia, finale per il terzo posto ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRALIA, FINALE 3° POSTO MONDIALI PALLANUOTO

Venerdì 28 luglio

Ore 06.00 Italia vs Australia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Recast, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Andrea Staccioli DBM Deepbluemedia Federnuoto