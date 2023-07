Pallanuoto femminile, Mondiali 2023: Grecia-Italia 16-12. Le elleniche vincono il Girone C, Setterosa agli ottavi

Il Setterosa incappa nella prima sconfitta ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile: a Fukuoka, in Giappone, le azzurre cedono alla Grecia, vittoriosa per 16-12, nella terza giornata del Girone C, giocata al Marine Messe Fukuoka Hall B. Le elleniche vincono il raggruppamento e vanno direttamente ai quarti, mentre il Setterosa dovrà giocare gli ottavi contro la terza classificata del Girone D.

Il CT Carlo Silipo, rispetto al match con il Sudafrica, lascia di nuovo in tribuna Cergol, e con lei Gant, inserendo invece in distinta Cocchiere. In porta vanno le due numero 13, con Banchelli e Stamatopoulou preferite a Condorelli e Diamantopoulou.

Inizio da incubo per il Setterosa nel primo quarto: le sorelle Plevritou fanno male alle azzurre, con la doppietta di Eleftheria ed il gol di Margarita che in 2’14” firmano il 3-0 per le elleniche. Bianconi sblocca l’Italia in superiorità, ma Ninou, sempre in 6 contro 5, sigla ancora il +3. Bianconi e Marletta riportano a -1 le azzurre, Eleftheriadou segna il 5-4, ma subito con una bella beduina Galardi firma ancora il -1. Ingenuità di Picozzi, rigore a fil di sirena, e la terza sorella Plevritou, Vasiliki, segna il 6-4.

Nel secondo periodo Vasiliki Plevritou riporta le elleniche sul +3, così Silipo sceglie di dare una scossa all’Italia mandando tra i pali Condorelli in luogo di Banchelli, ma Elliniadi sigla il gol dell’8-4. A metà frazione Eleftheriadou firma il +5 e Silipo chiama già il primo time out. Palmieri va in gol, ma in doppia superiorità (ammonito il CT azzurro per proteste nella circostanza) la Grecia con la rete di Ninou arriva a metà gara sul 10-5.

La terza frazione vede le azzurre mancare una doppia superiorità, ma a metà tempo Marletta su rigore torna a muovere il tabellino dell’Italia. Eleftheriadou firma subito il +5, ma Palmieri replica col gol del 7-11. Chydirioti riporta nuovamente la Grecia sul +5, a seguire l’Italia non concretizza un’altra doppia superiorità e così Ninou punisce il Setterosa, firmando da distanza siderale il 13-7.

L’ultimo quarto è una lotta tra l’Italia e le sorelle Plevritou: si inizia col gol di Giustini, ma a ruota arriva la replica di Margarita. Il canovaccio si ripete poco dopo, con la rete di Viacava, a cui risponde Eleftheria. Nuova marcatura di Galardi, alla quale questa volta replica Vasiliki. A metà frazione arriva il gol di Tabani, Kammenou chiama time out, ma ad andare in gol è Avegno, per il 12-16. Altra interruzione chiesta dalla Grecia, ma le elleniche non concretizzano, a seguire, sull’ultima superiorità, è Silipo a chiamare il time out, ma neppure le azzurre riescono a segnare e così il match termina sul 16-12 per la Grecia.

Eleftheriadou, 3 gol, è nominata MVP del match, ma è da sottolineare come le tre sorelle Plevritou siglino la metà delle reti elleniche, ben 8 (3 per Eleftheria e Vasiliki, 2 per Margarita). In casa Italia doppiette di Galardi, Bianconi, Palmieri e Marletta. Le azzurre pagano il deficitario 4/12 in superiorità numerica, contro il 5/9, a cui va aggiunto un rigore realizzato, per le greche.

TABELLINO

Grecia-Italia 16-12

Grecia: C. Diamantopoulou, E. Plevritou 3, Chydirioti 1, Eleftheriadou 3, M. Plevritou 2, Xenaki, Ninou 3, Elliniadi 1, Siouti, V. Plevritou 3, Giannopoulou, Myriokefalitaki, Stamatopoulou. All. Kammenou.

Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi 2, Avegno 1, Giustini 1, Bettini, Picozzi, Bianconi 2, Palmieri 2, Marletta 2, Cocchiere, Viacava 1, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Peris (Croazia), Schwartz (Israele).

Note – Parziali: 6-4, 4-1, 3-2, 3-5. Spettatori 300 circa. Stamatopoulou (G) e Banchelli (I) in porta. Ammonito Silipo (I) a 7.46 nel secondo tempo. Condorelli (I) in porta nel secondo tempo a 3.00. Superiorità numeriche: Grecia 5/9 + 1 rigore, Italia 4/12.

Gruppo C

3a giornata

Risultati

Grecia-Italia 16-12

Argentina-Sudafrica 9-12

Classifica

Grecia 9 ai quarti

Italia 6 agli ottavi

Sudafrica 3 agli ottavi

Argentina 0 alle semifinali per il 13° posto

