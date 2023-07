LIVE Italia-Grecia, Mondiali pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per il Setterosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, terzo incontro delle azzurre ai Mondiali di pallanuoto femminile 2023 a Fukuoka, Il Setterosa va a caccia del terzo successo consecutivo che le darebbe il lasciapassare per i quarti di finale, mentre in caso di sconfitta saebbe costretto a passare dagli ottavi di finale.

Le azzurre, infatti, si trovano in testa al raggruppamento proprio in compagnia della Grecia a quota 6 punti: la sfida mette in palio il primato nel girone, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà ai tiri di rigore.

La Grecia finora ha superato 24-2 il Sudafrica e 21-2 l’Argentina, mentre l’Italia ha battuto al debutto 27-1 l’Argentina e 24-2 il Sudafrica. La squadra greca lo scorso anno è uscita di scena ai quarti di finale per mano dell’Olanda, mentre all’Europeo la formazione ellenica ha perso la finale contro la Spagna.

LE CONVOCATE. Atlete: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, terzo incontro delle azzurre ai Mondiali di pallanuoto femminile 2023 a Fukuoka: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 03.30. Buon divertimento!

