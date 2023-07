Pallanuoto, Carlo Silipo: “Oggi non si è visto il vero Setterosa, mancata la forza per reagire completamente”

Parole amare, quelle di Carlo Silipo dopo la sconfitta dell’Italia ai Mondiali 2023. Il Setterosa esce sconfitto per 16-12 dal confronto con la Grecia: dovrà affrontare gli ottavi di finale prima di riuscire a giocarsi i quarti, eventualmente contro gli Stati Uniti.

Così il coach azzurro dal sito della Federnuoto: “Nel primo tempo siamo andati subito in affanno su ogni loro ripartenza. Abbiamo preso cinque reti di cui tre in controfuga. Abbiamo reagito, ma c’è mancata la forza per per farlo completamente. Ora faremo un’analisi approfondita prima dell’ottavo di finale. Non so se il problema sia psicologico, ma non siamo mai stati nel vivo della partita che avevamo preparato bene alla vigilia“.

L’analisi si chiude con la spiegazione delle possibili ragioni di una giornata storta: “Forse la tensione ha creato un brutto scherzo alle ragazze. Quello che si è visto oggi non è il vero Setterosa; ora dovremo recuperare le energie in vista dell’ottavo di finale e poi solo allora penseremo all’eventuale quarto di finale con le olimpioniche degli Stati Uniti“.

Per l’Italia ora c’è la terza del gruppo D, ancora da concludere (una tra Canada, Nuova Zelanda e Giappone). Le azzurre cercano un titolo mondiale che manca orami da 22 anni: l’ultimo fu conquistato proprio a Fukuoka.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti – LivePhotoSport.it