Pallanuoto femminile, Italia-Sudafrica 24-2: partenza lenta, poi il Setterosa dilaga ai Mondiali

Il Setterosa si ripete e conquista il secondo successo ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile: a Fukuoka, in Giappone, le azzurre liquidano il Sudafrica per 24-2, medesimo score con cui la Grecia aveva battuto all’esordio le sudafricane, nella seconda giornata del Girone C, giocata al Marine Messe Fukuoka Hall B.

Il CT Carlo Silipo, rispetto al match con l’Argentina, lascia in tribuna Cocchiere e Cergol ed inserisce in distinta Galardi e Gant. Come accaduto nella prima giornata, però, l’Italia nel primo quarto è molto contratta e non riesce sin da subito a scavare un solco profondo nei confronti delle avversarie.

Al termine dei primi otto minuti, infatti, il Setterosa è in vantaggio soltanto per 2-1, per effetto delle reti di Bettini, letale dopo soli 19″, e Tabani, la quale in superiorità dopo 4’51” riporta l’Italia in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di MacDonell.

Nella seconda frazione, però, il Setterosa si trasforma e diviene implacabile: Palmieri suona la carica con una doppietta in poco più di due minuti, poi vanno in gol, nell’ordine, anche Gant, Giustini, Bettini, Viacava ed Avegno (quest’ultima in superiorità), per il 7-0 di parziale che vale il 9-1 a metà gara.

Ad inizio terzo periodo cambiano entrambi i portieri, ed al posto di Maartens e Banchelli vanno tra i pali Gando da una parte e Condorelli dall’altra: alla rete di Avegno replica MeeCham, ma poi Giustini va altre due volte in gol nel giro di 39″, imitata da Picozzi, Bettini, Palmieri e Gant: ad otto minuti dal termine lo score dice 16-2.

Servono otto gol all’Italia (senza subirne) nell’ultimo quarto per pareggiare lo score con cui la Grecia aveva battuto all’esordio il Sudafrica: Marletta, Bettini e Bianconi sfruttano la superiorità, poi la doppietta di Picozzi e le reti di Giustini, Viacava ed Avegno (quest’ultima a 14″ dalla sirena) valgono proprio il 24-2 finale.

Poker per Giustini e Bettini, triplette per Avegno, Picozzi e Palmieri, doppiette per Gant e Viacava, marcature singole per Tabani, Bianconi e Marletta, l’unica giocatrice di movimento a non essere andata in gol è Galardi. Giovedì 20 alle ore 03.30 italiane sfida decisiva con la Grecia per l’accesso diretto ai quarti di finale.

TABELLINO

Sudafrica-Italia 2-24

Sudafrica: Maartens, MacDonell 1, Thornton-Dibb, Motau, Sileno, Muller, January, Zondo, Versfeld, MacLeod, MeeCham 1, White, Gando. All. Barrett.

Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi, Avegno 3, Giustini 4, Bettini 4, Picozzi 3, Bianconi 1, Palmieri 3, Marletta 1, Gant 2, Viacava 2, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Kurosaki (Giappone), Mc Call (Stati Uniti).

Note – Parziali: 1-2, 0-7, 1-7, 0-8. Superiorità numeriche: Sudafrica 0/5 ed Italia 5/6. In porta Maartens (S) e Banchelli (I). Gando (S) e Condorelli (I) subentrano a Maartens e Banchelli ad inizio terzo tempo. In tribuna Cocchiere e Cergol. Spettatori 400 circa.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti