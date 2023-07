Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Bisogna avere la convinzione di essere un’ottima squadra”

Il Setterosa ha bagnato l’esordio ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile con un larghissimo successo ai danni dell’Argentina, sconfitta per 27-1. Al termine della gara il commissario tecnico della Nazionale italiana, Carlo Silipo, ha analizzato la gara ai microfoni della RAI.

Il tecnico dell’Italia giustifica così l’avvio contratto delle azzurre: “A parte i primi due minuti iniziali, dove è normale che ci sia la tensione della prima partita di un torneo importante come un Mondiale, poi sono viste belle cose, le ragazze si sono divertite a giocare“.

Il CT spiega quale può essere la chiave di volta del torneo: “Quello che ho chiesto loro è di non guardare le avversarie ma trovare conferme in loro stesse, se loro vivono questo Mondiale con spensieratezza, ma anche con la convinzione di essere un’ottima squadra, allora possiamo essere fiduciosi“.

L’aspetto principale della gara odierna del Setterosa: “Prendere un solo gol, anche se l’Argentina non ha una grossa tradizione pallanuotistica, è comunque tanta roba, significa che l’aspetto principale, quello della concentrazione, che si vede maggiormente nella fase difensiva, è uscito“.

Silipo analizza la prestazione globale della squadra: “Ancora non c’è brillantezza, però già oggi ho visto dei trasferimenti veloci ma anche lucidi nel trovare la soluzione migliore in velocità, quindi pian piano sta venendo fuori il lavoro fisico che hanno fatto le ragazze durante quest’estate“.

Lo sguardo è già proiettato al match decisivo della prima fase contro la Grecia: “Il 20 luglio dovremo tirare fuori il meglio di quello che sappiamo fare, sapendo che comunque di fronte ci sarà una squadra che ci ha messo già in difficoltà più di una volta e questo deve essere uno stimolo in più per affrontare la gara“.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti