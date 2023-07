Pallanuoto, Carlo Silipo: “Ottimo spirito nel gruppo, ora testa alla sfida decisiva con la Grecia”

Due su due per il Setterosa ai Mondiali di pallanuoto 2023 in corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). Dopo il comodo esordio contro l’Argentina, le azzurre hanno replicato anche contro il Sudafrica con una vittoria larghissima (punteggio di 24-2) pareggiando il bottino con cui la Grecia aveva superato le sudafricane. Le nostre portacolori, a questo punto, torneranno in acqua giovedì, alle ore 3.30, contro la Grecia nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto del girone.

La sfida odierna, nonostante il punteggio finale, non è stata una comoda passeggiata di salute, specialmente nelle battute iniziali. Il primo periodo, dopotutto, si è concluso sul 2-1 per la compagine allenata da Carlo Silipo che, solamente a metà partita ha cambiato marcia. Dal 9-1 dell’intervallo, si è passanti poi al 16-2, fino al 24-2 finale che, come detto, ha permesso al Sette Rosa di ripetere quanto fatto dalla Grecia due giorni or sono contro il Sudafrica.

Un successo importante e fondamentale per il prosieguo del cammino azzurro ai Mondiali di Fukuoka. Il commissario tecnico Carlo Silipo analizza quanto avvenuto in vasca: “Non è mai facile mantenere alta la concentrazione in queste partite ma le ragazze sono state brave. Sto apprezzando molto lo spirito che c’è nel gruppo: tutte voglio raggiungere l’obiettivo. Adesso resettiamo e mettiamo subito la testa nel match decisivo, per questa fase, contro la Grecia. Sarebbe fondamentale vincere per avere un percorso meno insidioso”. (Fonte: Federnuoto).

Il commento di Sofia Giustini: “Siamo state brave a scendere in acqua con la giusta concentrazione, senza spendere troppe energie. Sappiamo quanto conti la partita con la Grecia: sappiamo che possiamo giocarcela e vincere, ma per farlo bisognerà essere perfette”.

Foto: LPS Bianca Simonetti