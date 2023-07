Pagelle Sprint Race GP Austria 2023: Verstappen infinito, Perez si sveglia, Sainz solido, Leclerc in affanno, Hulkenberg sorprende

Max Verstappen sa solo vincere e fa sua anche la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring il campione del mondo ha fatto il vuoto precedendo Sergio Perez e Carlos Sainz. Male Charles Leclerc, tanti piloti in difficoltà sul bagnato. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara odierna.

LE PAGELLE DELLA SPRINT RACE DEL GP D’AUSTRIA

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 10: vince per dispersione anche una Sprint Race. Chiude con 21.0 di vantaggio in 24 giri sul compagno di scuderia. Guida sul bagnato come se fosse asciutto. Procede con la sua RB19 come un carro-armato. Quasi doppia gli avversari in soli 24 giri. Può vincere ogni gara del calendario. Ormai è chiaro anche per i più scettici.

SERGIO PEREZ (Red Bull) 7.5: bentornato Checo! Dopo tante difficoltà il messicano completa un sabato di livello e centra il massimo possibile, ovvero la piazza d’onore. Prova la battaglia iniziale con Super Max. Risultato? Respinto con perdite. Domani tornerà nella pancia del gruppo, riuscirà a completare una domenica di livello?

CARLOS SAINZ (Ferrari) 7: la sensazione è che oggi il terzo posto fosse il massimo possibile. Missione compiuta dopo una qualifica di alto livello. Lo spagnolo sembra in forma in questo weekend, saprà confermarsi anche domani?

LANCE STROLL (Aston Martin) 6.5: chiude al quarto posto a mezzo minuto ma, quantomeno, vince il confronto diretto con Fernando Alonso. Non una gara indimenticabile, ma dà una risposta importante dopo diverse uscite nelle quali non ha brillato.

FERNANDO ALONSO (Aston Martin) 6: con un giro in più avrebbe senza dubbio passato Lance Stroll, ma deve accontentarsi. Un sabato con pochi guizzi, vedremo domani le cose come andranno.

NICO HULKENBERG (Haas) 7.5: MVP di giornata, quantomeno tra i “terrestri”. Il tedesco sale addirittura in seconda posizione e tiene a bada Sergio Perez per diversi giri. Quando vede che le gomme crollano le va a cambiare e strappa una buona sesta posizione con annesso giro più veloce.

ESTEBAN OCON (Alpine) 6.5: durissimo nel confronto diretto con Charles Leclerc, vince la battaglia e, non cambiando gomme, centra un buon settimo posto. 2 punticini che fanno morale.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 6.5: dopo una qualifica rovinata da un problema tecnico, parte 15° e rimonta. Chiude all’ottavo posto dopo essere stato il primo a cambiare gomme. Oggi s’è divertito.

LANDO NORRIS (McLaren) 5: partiva in seconda fila e, nel corso del primo giro, rimane imbottigliato dal duello Verstappen-Perez in curva 2. Invece di superare le due Red Bull si blocca e precipita in decima posizione. Chiude nono solo perchè non cambia le gomme.

LEWIS HAMILTON (Mercedes) 7: il Re Nero partiva 18° e ha chiuso decimo. Per uno che ha vinto 103 Gran Premi in carriera non è certo un risultato degno di nota ma, per quanto visto oggi, è stato uno dei migliori.

CHARLES LECLERC (Ferrari) 4: una delle peggiori versioni di Charles da quanto è in Ferrari. Soffre in qualifica, non va meglio in gara. Parte nono dopo la penalizzazione per impeding e prova a risalire. Cerca di passare Ocon in ogni modo ma non gli riesce, anzi, viene passato da Norris. Cambia gomme troppo tardi e non va oltre una opaca 12a posizione.

VALTTERI BOTTAS (Alfa Romeo) 3: mentre la pioggia cade lui prova le medie nel giro di ricognizione. Rientra prima del via e termina ultimo, anche alle spalle di Zhou. Annata disastrosa.

Foto: LPS Florent Gooden