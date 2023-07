IndyCar, Palou firma anche Mid-Ohio

Alex Palou vince ancora nell’IndyCar Series al termine di una spettacolare prova di Mid-Ohio. L’ex campione della categoria ha fatto la differenza, il catalano ha meritatamente colto il successo dopo aver letteralmente dominato più metà dell’evento.

Il #10 di Chip Ganassi Racing ha festeggiato il terzo acuto consecutivo del 2023, il quarto delle ultime quattro disputate. Il nativo di Sant Antoni de Vilamajor ha tenuto testa al neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9) ed all’australiano Will Power #12 con la prima delle tre auto gestite da Penske.

Il danese Christian Lundgaard (Rahal #15) ed il neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3) hanno completato nell’ordine una competizione che ha visto solamente una caution nei primi secondi d’azione dopo un impatto in curva 6 al primo giro tra lo svedese Marcus Ericsson (Ganassi #8) e lo scandinavo Felix Rosenqvist (McLaren #7). Delusione, invece, per Colton Herta (Herta #27), presente tra i migliori a lungo prima di una penalità rimediata ai box.

Palou allunga in classifica alla vigilia della trasferta canadese di Toronto. Piccola pausa ora per la NTT IndyCar Series che successivamente tronerà su ovale con un doubleheader da non perdere nello Stato dell’Iowa.

LA CLASSIFICA FINALE MID-OHIO INDYCAR

1 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 80 P 37 28.335 24.372 15.658 1:10.643 115.068 1:08.682 118.354 2

2 9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 80 P 16 5.024 5.024 28.163 24.627 15.700 1:09.990 116.143 1:08.820 118.118 2

3 12 RUN Will Power Team Penske 80 P 6 18.358 13.334 28.034 24.629 15.815 1:10.649 115.059 1:09.023 117.77 2

4 45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 80 P 13 19.083 0.724 28.297 24.597 15.866 1:10.295 115.638 1:09.177 117.508 2

5 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 80 P 18 20.528 1.445 28.517 24.527 15.890 1:10.988 114.509 1:09.210 117.452 2

6 18 RUN David Malukas Dale Coyne Racing 80 P 29 27.153 6.625 28.640 24.502 15.819 1:10.839 114.751 1:09.188 117.488 2

7 15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 80 O 32 27.885 0.732 28.342 24.534 15.835 1:10.767 114.867 1:09.080 117.672 2

8 5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 80 P 12 28.512 0.627 28.346 24.215 15.684 1:11.056 114.4 1:08.375 118.886 3

9 11 RUN Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 80 P 18 42.402 13.890 28.485 24.735 15.940 1:11.439 113.786 1:09.427 117.084 2

10 7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 80 P 50 49.148 6.746 28.554 24.279 15.794 1:11.218 114.139 1:09.070 117.69 2

11 26 RUN Colton Herta Andretti Autosport 80 P 10 55.597 6.449 28.582 24.347 15.863 1:11.152 114.245 1:09.062 117.703 3

12 2 RUN Josef Newgarden Team Penske 80 P 0 56.180 0.584 28.370 24.756 15.941 1:10.614 115.116 1:09.601 116.791 2

13 28 RUN Romain Grosjean Andretti Autosport 80 P 0 1:00.3705 4.190 28.367 24.718 15.870 1:12.119 112.714 1:09.237 117.406 2

14 29 RUN Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 80 P 0 1:02.8906 2.520 28.427 24.821 15.893 1:11.625 113.492 1:09.584 116.82 2

15 21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 80 P 24 1:03.4295 0.539 28.617 24.737 16.018 1:11.713 113.352 1:09.804 116.451 2

16 77 RUN Callum Ilott Juncos Racing 80 P 28 1:03.8682 0.439 28.519 24.364 15.780 1:11.810 113.199 1:08.934 117.922 2

17 27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Autosport 80 P 27 1:04.4020 0.534 28.595 24.617 15.903 1:11.644 113.461 1:09.332 117.244 2

18 30 RUN Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 80 O 26 1:08.0817 3.680 28.656 24.809 16.021 1:12.367 112.328 1:09.622 116.756 2

19 20 RUN Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 80 P 106 1:09.3717 1.290 28.751 25.011 16.134 1:11.258 114.075 1:10.068 116.013 2

20 60 RUN Conor Daly Michael Shank Racing 80 P 15 1:10.1361 0.764

Foto. LPS