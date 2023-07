Olimpiadi Parigi 2024, terminati gli incontri tra i Capi Missione. Carlo Mornati: “Le principali sedi sono pronte”

A quasi un anno dall’inizio delle Olimpiadi, a Parigi si sono incontrati i vari Capi Missione dei vari Comitati Olimpici Nazionali, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro su vari temi e poi anche di visitare tutte le sedi delle gare olimpiche

Per l’Italia era presente Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI e Capo Missione dell’Italia a Parigi 2024, che si è espresso con favore nei confronti di tutto il lavoro svolto in questi anni a Parigi: “Le principali sedi sono pronte, restano le strutture temporanee che saranno realizzate da marzo prossimo. Ma ormai ci siamo”.

La visita di Mornati e dei suoi colleghi in Francia è durata cinque giorni. Una prima parte di questi dialoghi ha avuto come tema principale quello di capire quali sono tutte le esigenze per ogni nazione partecipante.

Successivamente i responsabili dell’organizzazione di Parigi 2024 hanno presentato tutti i lavori e gli sviluppi nella logistica, nei trasporti ed anche per alloggi ed accrediti, sicurezza. Infine i Capi Missione hanno ispezionato i siti olimpici, le diverse sedi di gara ed il villaggio olimpico.

