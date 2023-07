Nuoto, Thomas Ceccon in finale dei 50 dorso ai Mondiali: grande incertezza per l’oro

Finale per Thomas Ceccon nei 50 dorso ai Mondiali di Fukuoka. Una prova senza forzare per il ragazzo di Thiene, che sarà in gara anche domani nella Marine Messe Hall A della città giapponese per giocarsi una medaglia, con il quinto tempo assoluto in 24.57.

L’azzurro è in gara nella prima semifinale, il suo stacco non è velocissimo (0.61) ma al solito è un diesel. Bracciata dopo bracciata recupera fino ad andare non troppo lontano dal record italiano già suo in 24.40, chiudendo al terzo posto ex aequo con il greco Apostolos Christou.

A vincere la batteria è un raggiante Jiayu Xu in 24.41, davanti al polacco Ksawery Masiuk in 24.47, ma i favoriti rimangono i colori statunitensi, con Justin Ress che, da campione in carica, ha firmato il miglior tempo del pomeriggio in 24.35 davanti al connazionale Hunter Armstrong, che pareggia il crono di Xu.

Ceccon non parte dunque con i favori del pronostico, ma sappiamo come sia un vero e proprio animale da gara. E chissà che domani pomeriggio non trovi la gara vicina alla perfezione, che potrebbe portarlo a fare un passo in più verso la grandezza sportiva.

Foto: LaPresse