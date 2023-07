Nuoto, Thomas Ceccon: “Ho scherzato con il fuoco. Per me il secondo posto è il primo dei perdenti”

Ha rischiato non poco Thomas Ceccon al termine delle batterie dei 100 dorso dei Mondiali 2023 di nuoto a Fukuoka (Giappone). Il campione del mondo e d’Europa in carica di questa distanza, nonché primatista mondiale, si è un po’ adagiato sul ritmo generale delle heat, interpretate da tanti con eccessiva rilassatezza.

Alla fine della fiera, Ceccon ha messo in acqua una nuotata troppo sotto ritmo e la conclusione è stata quella di un crono da 53.84 che l’ha fatto rientrare in semifinale come quattordicesimo, con appena un decimo di margine rispetto a chi era dietro di lui a contendersi l’accesso.

“Ho visto che sono andati piano e diciamo che ho un po’ scherzato con il fuoco. Questa mattina bastava fare una gara così. Oggi pomeriggio il problema sarà nella gestione della semifinale di questi 100 dorso e poi nella Finale dei 50 delfino. Per me questi due primi giorni sono molto intensi, ma del resto bisogna abituarsi perché alle Olimpiadi dovrò affrontare eventi multipli“, ha sottolineato Thomas ai microfoni della Rai.

“Punto a fare molto bene nei 50 farfalla, sperando di replicare la stessa prestazione di ieri in semifinale e arrivando giusto alla piastra, mentre nei 100 dorso cercherò una prestazione solida“, ha precisato Ceccon. L’azzurro è anche tornato sull’argento della staffetta 4×100 sl, precisando il suo punto di vista: “Per me l’argento va al primo dei perdenti perché vincere il titolo è un’altra cosa, però alla fine è sempre una medaglia mondiale e quindi si può essere contenti, anche perché non eravamo al massimo della nostra condizione per i problemi di Lorenzo (Zazzeri ndr)“.

Foto: LaPresse