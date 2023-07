Nuoto, Thomas Ceccon eguaglia Rosolino. Ed ai Mondiali ha già vinto medaglie in tre stili diversi

Non tutti gli atleti sono uguali e ce ne sono alcuni capaci di fare la differenza. Thomas Ceccon l’ha fatto in passato e ha replicato quest’oggi nella seconda giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Il veneto, dopo aver un po’ scherzato con il fuoco nelle batterie dei 100 dorso, nel programma serale si è scatenato, prima andandosi a prendere la Finale delle due vasche del dorso con il miglior riferimento di 52.16 e dopo mezz’ora si è buttato in acqua ed ha conquistato l’oro nei 50 delfino con il nuovo record italiano di 22.68.

Una gara magistrale la sua, che lo proietta sempre più nel Gotha del nuoto italiano ed internazionale. In primis, Thomas è entrato a far parte di quei nuotatori in grado di vincere almeno una medaglia iridata in tre stili diversi (dorso, farfalla e stile libero), qualcosa che in Italia non ha precedenti negli specifici stili, visto che l’altro caso di Stefano Battistelli presenta una distribuzione diversa, ovvero stile libero, dorso e misti, considerati dagli addetti ai lavori il “quinto stile”.

Resta il fatto che prima di Ceccon nessun italiano ha potuto festeggiare ori iridati in specialità differenti (50 farfalla e 100 dorso), aspetto non certo trascurabile nella lettura della prova del veneto. Sfogliando poi l’album dei ricordi, il 22enne nostrano ha raggiunto Max Rosolino a quota cinque medaglie mondiali, superando Filippo Magnini e Battistelli (4) ed è preceduto solo da Federica Pellegrini (11) e Gregorio Paltrinieri (8).

L’azzurro, impegnato domani nella Finale dei 100 dorso, ha l’opportunità di aggiornare ulteriormente queste statistiche. Non resta che godersi lo spettacolo a questo punto.

