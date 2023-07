Nuoto, Sofia Morini: “Mi sono goduta questa nuova esperienza, ho dato il massimo”

Si ferma in semifinale l’avventura di Sofia Morini nei 100 stile libero ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurra classe 2003 non riesce a mettersi in mostra nella seconda serie (terminata all’ultimo posto) e chiude con il 14° tempo assoluto in 54.72, venendo dunque eliminata.

“Diciamo che il tempo non è dei migliori, però mi sono goduta questa esperienza nuova, emozionante e bella – ha affermato Morini subito dopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai Sport -. Peccato per il tempo, ma sono felice di aver dato il massimo”.

La nuotatrice italiana, che stamattina, oltre a qualificarsi appunto per le semifinali dei 100 stile libero, ha fatto anche segnare il suo nuovo personal best nei 200 sl durante la staffetta 4×200, ha poi aggiunto: “Sono soddisfatta di questi Mondiali. Ora c’è molto da migliorare, soprattutto a questi livelli. Lavorerò per l’anno prossimo”.

Credit Mattia Ferru / Swim4Life Magazine