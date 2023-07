Nuoto, Sara Franceschi squalificata nei 200 misti: “Non capisco cosa ho fatto”

Arriva una dolorosa squalifica per Sara Franceschi nella semifinale dei 200 misti ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurra classe 1999 aveva terminato la prima semifinale al quinto posto, ma poi la giuria ha decretato non valida sia la sua prova che quelle della statunitense Kaylee Mckeown e la britannica Katie Shanahan.

“Sinceramente non so per cosa sono stata squalificata – ha affermato Franceschi davanti ai microfoni di Rai 2 -. Mi sembrava di aver fatto tutto corretto. Poi vedrò poi con il mio allenatore cosa è successo”.

Sara era risalita bene dopo una prima parte di gara nelle retrovie. Dopo un’ottima terza frazione, quella a rana, l’italiana si è ritrovata in un gruppetto poco dietro alle prime due, ossia la statunitense Alex Walsh e McKeown, e poi ha lottato nell’ultima vasca a stile, terminando in quinta posizione in 2:10.05.

Sulla sua prova Franceschi ha dichiarato: “Sicuramente ho fatto meglio di stamattina quindi un po’ sono felice comunque, anche se in realtà non è il tempo che mi aspettavo. Ho fatto una gara un po’ alla rincorsa delle avversarie”.

Da segnalare che il miglior tempo delle semifinali è stato il 2:08.27 di Walsh. Seconda la cinese Yiting Yu con 2:09.04 e terza l’olandese Marrit Steenbergen con 2:09.30. Le altre atlete che hanno strappato il pass per l’ultimo atto di domani (in programma alle ore 14:23) sono state l’australiana Jenna Forrester (2:10.03), la giapponese Yui Ohashi (2:10.32), la statunitense Kate Douglass (2:10.38), la cinese Shiwen Ye (2:10.57) e l’israeliana Anastasia Gorbenko (2:10.62). Visti i tempi di qualificazione per la finale, senza squalifica Franceschi sarebbe entrata tra le migliori otto.

