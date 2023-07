Nuoto, Sara Franceschi sesta nei 400 misti ai Mondiali. McIntosh vince l’oro

Tutto come da copione e nessuna sorpresa. I 400 misti, il “Mostro”, è distanza per atleti speciali, in grado di trovare nell’alternarsi degli stili una sintesi. La canadese Summer McIntosh appartiene a questa stirpe e il suo oro ai Mondiali di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone) ha queste caratteristiche, per lei che detiene il primato del mondo della specialità di 4:25.87.

Non è riuscita a migliorarlo quel limite McIntosh, forse per un avvio un po’ troppo pretenzioso, ma alla fine la sua gestione è stata più che sufficiente per fare una grande differenza rispetto alle altre e stampare il nuovo record dei campionati di 4:27.11.

Poco da fare per l’americana Katie Grimes, argento con il crono di 4:31.41 ed impegnata con profitto anche nelle acque libere in Giappone nella prima settimana di questa rassegna iridata degli sport acquatici. La statunitense ha forzato nel dorso, per mettere sotto pressione la canadese, ma poi a rana ha pagato. A completare il podio è stata l’australiana Jenna Forrester (4:32.30).

Per Sara Franceschi una prestazione senza infamia e senza lode, come si suol dire in gergo. La livornese, alla sua prima Finale mondiale nella piscina da 50 metri, ha cercato di tenersi un po’ di energie nelle prime due frazioni a farfalla e a dorso, ma il passaggio a metà gara (2:15.30) oggettivamente è stato troppo lento. Bella la risalita a rana, ma poi alla fine il 4:37.73 è un tempo non d’elite, ma comunque da sesta piazza in una competizione di questo livello.

Foto: LaPresse