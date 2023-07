Nuoto, Sara Franceschi: “Ho dato il massimo, ero distrutta alla fine”

Sara Franceschi non interrompe il digiuno italiano nei 400 misti ai Mondiali di Fukuoka. L’azzurra ha percorso una gara in cui non è riuscita ad essere protagonista, chiudendo al sesto posto in 4.37.73, a più di dieci secondi dal successo della giovanissima Summer McIntosh.

L’azzurra però non ha rimpianti per come è andata: “Ho dato davvero il massimo, ce l’ho messa tutta. Sono arrivata alla fine della gara che mi sentivo distrutta. Sicuramente non mi aspettavo un tempo del genere, ma ho lottato fino all’ultimo e sono arrivata al sesto posto“.

Alla fine Sara Franceschi sorride per il futuro e si fa prendere dall’ottimismo: “Alla fine sono abbastanza contenta, ho nuotato per due volte vicino al mio personale. Andare al Mondiale e chiuderlo facendo i personali sarebbe stato più bello, ma alla fine va bene così“.

Foto: LaPresse