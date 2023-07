Nuoto, risultati Mondiali: Ceccon oro nei 50 farfalla e migliore in semifinale nei 100 dorso, Martinenghi argento nella rana!

Signore e signori, è tempo di riepilogo di questa seconda giornata di semifinali e di finali nei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. La Marine Messe Fukuoka Hall A è stato teatro di sfide notevoli e in casa Italia sono arrivati importanti aggiornamenti con un oro e un argento, per un computo totale che in piscina sale a tre medaglie mondiali in due giorni (1-2-0).

A dare il via alle danze è stato Nicolò Martinenghi. Il lombardo, oro iridato l’anno scorso nei 100 rana, non ha vissuto un grande 2023 e gli acciacchi ne hanno minato la preparazione. L’azzurro però ha saputo estrarre il 100% del suo potenziale, prendendosi un argento notevole in 58.72, da condividere con l’olandese Arno Kamminga e l’americano Nic Fink. Un qualcosa di decisamente inusuale. L’oro è andato al favorito cinese Qin Haiyang che in 57.69 ha stampato anche la miglior prestazione di sempre, Adam Peaty a parte, e il primato asiatico.

La seconda grande emozione in casa Italia è arrivata da Thomas Ceccon. Il veneto si è aggiudicato la Finale dei 50 delfino con il nuovo record italiano di 22.68 davanti al portoghese Diogo de Matos Ribeiro (22.80) e al francese Maxime Grousset (22.82). Un qualcosa che non si era mai visto entro i nostri confini dal momento che nessun atleta (uomo/donna) era riuscito a salire sul podio iridato nello stile citato.

Ceccon, trenta minuti prima, aveva incantato anche nelle semifinali dei 100 dorso, distanza nella quale è campione del mondo e d’Europa in carica oltre che primatista mondiale. Il veneto, infatti, ha realizzato in controllo il miglior tempo di 52.16 e si è candidato ad un magico bis, ma dovrà fare molta attenzione al cinese Xu Jiayu (52.42), apparso decisamente in forma. Il gioco sembra chiuso a questi due atleti per l’oro, senza però sottovalutare l’americano Ryan Murphy (52.56).

Nei 100 rana donne delusione c’è stata nelle semifinali dal momento che sia Martina Carraro (11ma in 1:06.56) che Lisa Angiolini (14ma in 1:07.03) non hanno trovato lo spunto per essere tra le otto domani. Si prospetta un bel confronto in Finale tra Ruta Meilutyte (1:05.09) e l’americana Lilly King, con la lituana impressionante soprattutto nelle batterie (1:04.67). Niente da fare anche per Margherita Panziera solo 16ma nel penultimo atto dei 100 dorso donne in 1:01.31, apparsa chiaramente lontana dalla miglior condizione, nella prova che ha confermato l’atteso duello tra l’americana Regan Smith (58.33) e l’australiana Kaylee McKeown (58.48).

Ci ha provato Marco De Tullio ad entrare nella Finale dei 200 stile libero di domani, ma il pugliese non è andato oltre il decimo tempo delle semifinali (1:46.05). Davanti a tutti l’oro mondiale in carica David Popovici (1:44.70) a precedere di 0.17 l’americano Luke Hobson (1:44.87), mentre il sudcoreano Hwang Sunwoo ha concluso con il terzo crono di 1:45.07. A seguire il duo britannico formato dal campione olimpico Tom Dean (1:45.29) e da Matthew Richards (1:45.40). A chiusura del programma è arrivato l’oro per gli USA firmato da Kate Douglass nei 200 misti femminili: l’americana si è imposta con il crono di 2:07.17 davanti alla connazionale Alex Walsh (2:07.97) ed alla cinese Yu Yiting (2:08.74).

