Nuoto, risultati batterie Mondiali: Benedetta Pilato avvicina il record del mondo! Super Bottazz, Ceccon non forza

Mattinata intensa di gare in questa settima e penultima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Nel day-7 abbiamo assistito alle batterie dei 50 stile libero donne, dei 50 dorso uomini, dei 50 rana donne, della 4×100 sl mixed e dei 1500 stile libero uomini.

Alla Marine Messe Hall A, la prima azzurra a gareggiare è stata Chiara Tarantino: primato personale di 25.11 per lei nell’unica vasca dello stile libero, ma non sufficiente questo riscontro per entrare in semifinale. La migliore è stata la svedese Sarah Sjoestroem, unica ad abbattere il muro dei 24″ (23.93). Nei 50 dorso uomini abbiamo assistito al rientro dopo tre giorni di Thomas Ceccon. Ci ha messo un po’ ad accendersi il veneto, ma il 24.80 è servito per essere in semifinale con agio (8° crono). A svettare nell’overall l’americano Justin Ress (24.18).

Nei 50 rana femminili Benedetta Pilato è stata uno spettacolo. La pugliese ha scacciato tutti i fantasmi e toccato la piastra in 29.60 a tre decimi dal suo primato del mondo. Benny ha ottenuto di gran lunga il miglior riscontro delle heat a precedere un’eccellente Anita Bottazzo, che alla prima esperienza nei Mondiali ha tolto 21 centesimi al proprio personale e siglato il secondo crono nell’overall di 30.02. Vedremo come reagiranno nel penultimo atto Lilly King (30.05) e soprattutto la lituana Ruta Meilutyte (30.39), oro nei 100 rana in Giappone.

Nella 4×100 stile libero mixed, l’Italia ha ottenuto l’ingresso nella Finale del primo pomeriggio nostrano: Manuel Frigo (48.54), Alessandro Miressi (47.56), Costanza Cocconcelli (54.41) e Sofia Morini (53.88) hanno siglato il tempo di 3:24.39 (terzo). La migliore è stata l’Australia (3:21.88). Previsto nell’atto conclusivo l’ingresso di Ceccon al posto di Frigo, staremo a vedere.

Infine, nei 1500 stile libero uomini orfani di Gregorio Paltrinieri l’americano, campione olimpico in carica, Bobby Finke si è messo in evidenza con il tempo di 14:43.06, ma la notizia è stata l’eliminazione di Florian Wellbrock che, dopo aver mancato l’accesso nella Finale degli 800 sl, ha replicato nelle trenta vasche, prova nella quale in stagione vanta il miglior crono al mondo di 14:34.89. In questo caso, il tedesco non ha fatto meglio di 15:10.33 (20°). Non entrato nel gruppo dei migliori otto anche Luca De Tullio, che però si è tolto la soddisfazione di migliorare il proprio primato personale e portarlo a 14:57.68 (13°). Per essere in Finale, sarebbe servito 14:54.29, realizzato dal francese David Aubry.

Foto: LaPresse