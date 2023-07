Andata in archivio una brutta ultima giornata di batterie in questi Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga per l’Italia. Il programma odierno a Fukuoka (Giappone) prevedeva le heat dei 400 misti donne e delle due staffette 4×100 miste maschili e femminili.

Ebbene, solo Sara Franceschi ha centrato l’obiettivo dell’atto conclusivo. La toscana è entrata con il sesto tempo di 4:38.89, venendo fuori a rana e chiudendo in maniera solida a stile libero la sua prestazione. La migliore è stata l’australiana Jenna Forrester (4:35.88) a precedere la primatista del mondo Summer McIntosh (4:36.57) e la giapponese Mio Narita (4:38.05).

Nella 4×100 mista maschile è arrivata una grande delusione, ovvero la squadra oro iridato ed europeo l’anno scorso è finita clamorosamente fuori. Un risultato frutto della prestazione incolore del quartetto nel suo insieme: Thomas Ceccon (53.67), Nicolò Martinenghi (59.65), Piero Codia (51.81) e Manuel Frigo (48.41).

Indubbiamente Ceccon, pensando anche alla sua Finale dei 50 dorso della serata giapponese, non ha tirato al 100% e nello stesso tempo Martinenghi è parso completamente svuotato. In un contesto così, è stato difficile per Codia e Frigo cambiare lo spartito. Certo, c’è da chiedersi a questo punto se scegliere di non schierare Alessandro Miressi a stile libero fosse un qualcosa che l’Italia si potesse permettere vista la situazione.

Finale, dunque, conquistata dagli Stati Uniti con il miglior tempo di 3:30.51 a precedere la Francia (3:31.61), l’Australia (3:31.75), la Cina (3:31.89), la Germania e il Canada con lo stesso tempo (3:32.11), il Giappone (3:32.36) e la Gran Bretagna (3:33.27).

A concludere una mattinata negativa per il Bel Paese è arrivata l’eliminazione, in questo caso più prevedibile, della 4×100 mista femminile che ha ottenuto l’undicesimo tempo di 4:00.67. Margherita Panziera ha aperto in 1:00.60 a dorso, Martina Carraro a rana ha toccato la piastra in 1:06.38, Ilaria Bianchi in 59.08 a delfino e Sofia Morini in 54.60 a stile libero. Il Canada ha ottenuto il miglior tempo di 3:55.93 davanti agli USA (3:56.31), alla Svezia (3:57.49), all’Australia (3:57.74), all’Olanda (3:57.81), alla Cina (3:58.13), alla Francia (3:58.54) e al Giappone (3:58.58).

Foto: LaPresse