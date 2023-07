Nuoto, Martinenghi lancia la sfida a Qin nei 50 rana: “Sarà una finale combattuta, ho margine”

Missione compiuta per Nicolò Martinenghi nelle semifinali dei 50 rana ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurro classe 1999 ha vinto la prima batteria in 26.74 e si è agilmente qualificato per l’ultimo atto di domani con il secondo tempo assoluto (il migliore è stato il cinese Haiyang Qin in 26.20).

“Oggi sapevo che sarebbe stata una gara più lenta. Me lo sentivo – ha affermato Martinenghi dopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai 2 -. Alla fine ho portato a casa questa batteria e sono contento. Ora dovrò un po’ riposare. Oggi ho fatto tante cose buone e altrettante un po’ meno e quindi c’è margine. Avrei potuto fare molto meno se avessi migliorato delle cose. Domani sarà un altro giorno e si vedrà”.

Il nativo di Varese ha poi parlato della finale in programma domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 14.01: “Sarà una finale molto combattuta, credo che la lotta sarà serrata come lo è stata ieri nei 100 metri”.

Foto: LaPresse