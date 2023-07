Nuoto, Mondiali 2023: Thomas Ceccon timbra il cartellino e approda in semifinale nei 50 dorso

Tornato in vasca dopo tre giorni Thomas Ceccon e nelle batterie dei 50 dorso il primo passo è stato fatto nella mattinata della settima e penultima giornata dei Mondiali 2023 del nuoto in corsia di Fukuoka (Giappone). Nella piscina nipponica, Ceccon si è dovuto adattare a un contesto di gara che non gli è così naturale. La sua nuotata in presa non si esalta nell’unica vasca e di conseguenza le proprie qualità faticano a emergere.

Lo si è notato nel corso della propria heat in cui un via lento nei primi 25 metri aveva un po’ fatto preoccupare. Il veneto, poi, è venuto fuori con la solita progressione e ha toccato la piastra in 24.80, garantendosi l’approdo al penultimo atto con l’ottavo crono di ingresso.

Indubbiamente, se i propositi sono quelli di essere in Finale e poi da lì giocarsi tutto il possibile andranno limati alcuni particolari, come la partenza, che resta ancora un po’ la nota dolente, se pensiamo anche a quanto è accaduto nel corso della gara dei 100, in cui Ceccon ha conquistato l’argento, rimanendo a 0.05 dall’oro di Ryan Murphy.

Il migliore in questo caso è stato l’americano Justin Ress in 24.18 a precedere il greco Apostolos Christou (24.48) e l’altro statunitense Hunter Armstrong (24.49).

